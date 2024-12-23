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        Haberler Magazin Sahra Işık, bebeğinin cinsiyetini Paris'te Eyfel Kulesi'nin önünde açıkladı - Magazin haberleri

        Sahra Işık, bebeğinin cinsiyetini Eyfel Kulesi'nin önünde açıkladı

        Geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçiren, emekli voleybolcu Sahra Işık'ın endişesi, hamile olmasından dolayı daha da artmıştı. Bebeğinin sağlığının iyi olduğunu öğrendikten sonra eşiyle Paris'e giden Işık, Eyfel Kulesi'nin önünde 'Cinsiyet açıklama merasimi' düzenledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 12:14 Güncelleme: 23.12.2024 - 12:29
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        Eyfel'li cinsiyet açıklaması
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        Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyuran Sahra Işık, bu açıklamasından kısa bir süre sonra trafik kazası geçirmiş ve korku dolu anlar yaşamıştı.

        Sahra Işık'ın Bentley marka otomobili dikkat çekmişti.

        Kazanın ardından bebeğinin sağlık durumunu öğrenmek için hastaneye koşan Sahra Işık, daha sonra geçirdiği kazanın psikolojisini atlatmak için eşi İdris Aybirdi ile Paris'e gitti.

        Sahra Işık, bebeğinin cinsiyetini ise Eyfel Kulesi'nin önünde renkli duman çıkaran konfetiyle açıkladı. Konfetiden mavi dumanın çıktığı görülmesi üzerine Işık'ın erkek bebek beklediği ortaya çıktı.

        O anları sosyal medya hesabından yayımlayan Sahra Işık, "İkinci aşkım yükleniyor" ifadelerini kullandı.

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        #Sahra Işık
        #bebek
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