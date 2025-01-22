Sahipsizler bu akşam var mı, yok mu? Sahipsizler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 22 Ocak Star TV yayın akışı

Sahipsizler 9.bölüm izleyiciyle Star TV’de buluşacak. Dram türündeki yapımın sıkı takipçileri Sahipsizler bu akşam var mı, yok mu, neden yok sorularına yanıt arıyor. 9. bölümü beklenen yapım için 22 Ocak Star TV yayın akışı kontrol ediliyor. Peki, Sahipsizler yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı? İşte, 22 Ocak 2025 Star TV yayın akışı ve yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar…