Örnek davranışına rağmen kendisiyle alay edilmesinden yakınan Nizam, şunları kaydetti:

"Köpekleri sevip onları beslediğim için bana 'köpekçi' diyorlar. Herkes diyemem ama bazı kişiler bana kötü gözle bakıyor. Dalga geçiyorlar. Her şeyde olduğu gibi bunda da eğitim çok önemli. Bu hayvanlar dilsiz ama sevgi istiyor. İnsanlarımız onları beslemese bile en azından hor görmesin, taş atıp değnek vurmasın."