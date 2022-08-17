Çöp konteynerinin yanında bulmuştu! Afetler için eğitiyor

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yaşayan makine teknisyenliğinden emekli 58 yaşındaki Erdim Erkorkmaz, Almanya'da K9 köpeklerini eğiten arkadaşlarından bu alanda eğitim aldı.
AA'nın haberine göre emekli olduktan sonra eşi ve 2 kızıyla 15 yıl önce Türkiye'ye kesin dönüş yapan Erkorkmaz, sahiplendiği köpeklere eğitim vermeye çalıştı ancak hiçbiri Maxi kadar başarılı olamadı.
ÇÖP KONTEYNERİNİN YANINDA BULDU
Golden melezi 1 yaşındaki erkek köpek Maxi'yi 6 ay önce ilçedeki bir çöp konteynerinin yanında yarı bitkin bulan Erkorkmaz, hayvana sahip çıkarak bir süre evinde bakımlarını yaptı.
Köpeğinin saklanan aile bireylerini kokularını takip ederek kısa sürede bulduğunu fark eden Erkorkmaz, ona arama kurtarma eğitimi vermeye başladı.
Sahibi Erkorkmaz'ın üyesi olduğu Mahalle Afet Gönüllüleri Derneğinin (MAG-DER) tatbikatlarına da katılan Maxi, ekibin maskotu oldu.
"NEREYE SAKLARSAK SAKLAYALIM MAXİ OYUNCAĞI BULDU"
Erdim Erkorkmaz, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ni Yalova'da yaşadığını ve büyük bir afetin ne kadar kötü sonuçlar doğurabileceğini anladığını söyledi.
İnsanların düştüğü zor durumlara tanıklık ettiğini belirten Erkorkmaz, "Yardımları ne kadar çabuk yapabilirsek o kadar kıymetli olduğunu anladım. Bundan dolayı köpeklere arama kurtarma eğitimi vererek daha hızlı şekilde canlı veya ölenlere ulaşabilmek için böyle bir deneyime girdik" dedi.
"BİZE GÜVENMEYE BAŞLAYINCA OYUNCU OLDU"
Erkorkmaz, sahipsiz köpek Maxi'yi kışın yağmurda ıslanmış, bitkin halde bulduğunu anlattı.
Öncelikle onun bakımını sağlamak istediğini, alıp evine götürdüğünü dile getiren Erkorkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kış süresince alıp bakalım dedik. Maxi bize güvenmeye başladıkça oyuncu oldu. Biz bunu takip ettiğimiz süreçte oyuncağı ile güzel bir bağ kurduğunu gördük. 'Oyuncağını sakladığımızda bulabilecek mi?' düşüncesiyle oyunlar oynamaya başladık. Oyuncağı sakladıktan sonraki halinden dolayı şaşırdık. Her seferinde ne yaptıysak, nereye saklarsak saklayalım Maxi oyuncağı buldu. Biz bunu yapabiliyorsa başka şeyler de yapabilir dedik ve canlı üzerinde denedik. Eşim veya çocuğum saklandığında onda da çok başarılı oldu. Koku üzerine ailemden birini görmemesine rağmen gidip bulduğunu anlayınca eğitmeye karar verdim."
TATBİKATLARDA BAŞARILI
Erkorkmaz, sadece üç aydır arama kurtarma eğitimi alan Maxi'nin tatbikatlardaki başarısının güven verdiğini vurguladı.
Köpeğinin, tatbikatlarda yaralıları kısa sürede bulduğunu aktaran Erkorkmaz, "Önümüzde bir süreç var. Severek yaptığı bir iş ve o komutu verdikten sonra Maxi'yi sıkı sıkı tutmam lazım. Yoksa kendiliğinden aramaya başlıyor" ifadesini kullandı.
Erdim Erkorkmaz, eğitimlerinin ardından uluslararası sertifika alarak Maxi'yi dernekte arama kurtarma köpeği olarak kullanmak istediklerini sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!