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        Haberler Magazin Şahin Kendirci: Ahmet Kural her zaman yanımda oldu - Magazin haberleri

        Şahin Kendirci: Ahmet Kural her zaman yanımda oldu

        Ahmet Kural ile 15 yıllık bir ağabey - kardeş ilişkileri olduğunu söyleyen Şahin Kendirci, ünlü oyuncu hakkında samimi açıklamalarda bulundu; "Onunla bağımız çok güçlü, her zaman yanımda olmuştur"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 14:14 Güncelleme: 08.06.2025 - 14:22
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        "Her zaman yanımda oldu"
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Şahin Kendirci, Alaçatı'daki bir mekânda sahne aldı. Sahne sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kendirci, 'Gassal' dizisinin kariyerine büyük bir katkı sağladığını söyledi.

        "ELEŞTİRİLERİ DOĞRU BULMUYORUM"

        "Bu dizi, sahnelere dönmemde çok etkili oldu" diyen Şahin Kendirci, dizinin ikinci sezonunda yer almamasının kendisi için sürpriz olduğunu söyledi. Kendisinin yerine Bayhan'ın yer alması hakkında konuşan Kendirci;, "Bayhan ağabeyin olmasına çok sevindim. Sosyal medyada yapılan eleştirileri doğru bulmuyorum. Bayhan ağabeyi eleştirmek yerine ona destek olmalıyız" ifadelerini kullandı.

        "AHMET KURAL İLE BAĞIMIZ ÇOK GÜÇLÜ"

        Ayrıca Ahmet Kural ile 15 yıllık bir ağabey - kardeş ilişkileri olduğunu söyleyen Şahin Kendirci, "Onunla bağımız çok güçlü, her zaman yanımda olmuştur" dedi. Kariyerinin kırılma noktalarına da değinen Kendirci; "Müslüm' filmi, oyunculuk yönümü öne çıkardı. 'Gassal' dizisi ise şarkıcılık tarafımı tekrar hatırlattı" ifadelerini kullandı.

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        #şahin kendirci
        #Ahmet Kural

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