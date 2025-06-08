Şahin Kendirci: Ahmet Kural her zaman yanımda oldu

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Şahin Kendirci, Alaçatı'daki bir mekânda sahne aldı. Sahne sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kendirci, 'Gassal' dizisinin kariyerine büyük bir katkı sağladığını söyledi.

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"ELEŞTİRİLERİ DOĞRU BULMUYORUM"

"Bu dizi, sahnelere dönmemde çok etkili oldu" diyen Şahin Kendirci, dizinin ikinci sezonunda yer almamasının kendisi için sürpriz olduğunu söyledi. Kendisinin yerine Bayhan'ın yer alması hakkında konuşan Kendirci;, "Bayhan ağabeyin olmasına çok sevindim. Sosyal medyada yapılan eleştirileri doğru bulmuyorum. Bayhan ağabeyi eleştirmek yerine ona destek olmalıyız" ifadelerini kullandı.

"AHMET KURAL İLE BAĞIMIZ ÇOK GÜÇLÜ"

Ayrıca Ahmet Kural ile 15 yıllık bir ağabey - kardeş ilişkileri olduğunu söyleyen Şahin Kendirci, "Onunla bağımız çok güçlü, her zaman yanımda olmuştur" dedi. Kariyerinin kırılma noktalarına da değinen Kendirci; "Müslüm' filmi, oyunculuk yönümü öne çıkardı. 'Gassal' dizisi ise şarkıcılık tarafımı tekrar hatırlattı" ifadelerini kullandı.