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        Haberler Magazin Sahiller ünlülerle şenlendi

        Sahiller ünlülerle şenlendi

        Yazın gelmesiyle birlikte ünlü isimler tatil beldelerine akın etti. Sezonun yorgunluğunu atan ünlüler, tatil anlarını sosyal medyada takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 20:11 Güncelleme: 11.06.2025 - 20:11
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        Sahiller ünlülerle şenlendi
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        Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte plajlar ünlü isimlerle dolup taştı. Pek çok ünlü, sezonun yorgunluğunu atmak için tatil beldelerine akın etti. Tatillerinden renkli kareleri de sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

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