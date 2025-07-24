Sağlık Bakanlığı'na 18 bin personel ataması ne zaman yapılacak, son durum nedir?
Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 37 bin sağlık personeli alımının ilk aşaması Mayıs ayında tamamlandı ve bu kapsamda 19 bin kişi göreve başladı. Kalan 18 bin kişilik kontenjan için ikinci etap atamalar ise sağlık camiası ve adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ikinci etap atamalarla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak sürecin hangi aşamada olduğunu paylaştı. Peki, merakla beklenen 18 bin kişilik sağlık personeli ataması ne zaman yapılacak? İşte, sürece dair en güncel bilgiler ve detaylar...
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Sağlık Bakanlığı’nın 37 bin personel alımına ilişkin ikinci etap atama süreci, binlerce aday tarafından yakından izleniyor. İlk etapta 15 bin 342 sözleşmeli personel ile 3 bin 658 sürekli işçinin ataması yapılarak toplamda 19 bin kişi göreve başladı. Geriye kalan 18 bin kişilik kadro için ise gözler Bakanlık’tan gelecek yeni açıklamalarda. Adaylar, sürecin nasıl ilerleyeceğini ve atamaların ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı’nın ikinci etap 18 bin personel ataması ne zaman yapılacak? İşte, sürece dair son gelişmeler...
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SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP 18 BİN SAĞLIK PERSONELİ ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sağlık Bakanlığına yapılacak personel atamalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Memişoğlu, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." diye konuştu.
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SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU VE KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
Sağlık Bakanlığı'na atanacak 18 bin personel için tercih kılavuzu ve kadro dağılımı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin detayların önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından yayınlanacak tercih kılavuzu ve Bakanlık tarafından açıklanacak kadro dağılımı ile netleşmesi bekleniyor.
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Mayıs ayında Sağlık Bakanlığı'na yapılan 19 bin personel atamasının kadro dağılımı şöyleydi;
Biyolog: 10
Büro Personeli: 215
Çocuk Gelişimcisi: 75
Destek Personeli: 15
Dil ve Konuşma Terapisti: 44
Diyetisyen: 74
Ebe: 1.280
Fizyoterapist: 121
Gerontolog: 6
Hemşire: 7.597
İş ve Uğraşı Terapisti: 27
Odyolog: 17
Perfüzyonist: 25
Psikolog: 30
Sağlık Teknikeri (Adli Tıp): 2
Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı): 397
Sağlık Teknikeri (Ameliyat): 25
Sağlık Teknikeri (Anestezi): 146
Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı): 91
Sağlık Teknikeri (Diş Protez): 10
Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 225
Sağlık Teknikeri (Eczane): 135
Sağlık Teknikeri (Elektroensefalografi – Elektronörofizyoloji): 132
Sağlık Teknikeri (Evde Bakım): 26
Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi): 71
Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786
Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisti): 10
Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 314
Sağlık Teknikeri (Optisyen): 17
Sağlık Teknikeri (Odyometri): 50
Sosyal Çalışmacı: 67
Tekniker: 235
Teknisyen: 273
Sürekli işçi: 3.658