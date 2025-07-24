Sağlık Bakanlığı’nın 37 bin personel alımına ilişkin ikinci etap atama süreci, binlerce aday tarafından yakından izleniyor. İlk etapta 15 bin 342 sözleşmeli personel ile 3 bin 658 sürekli işçinin ataması yapılarak toplamda 19 bin kişi göreve başladı. Geriye kalan 18 bin kişilik kadro için ise gözler Bakanlık’tan gelecek yeni açıklamalarda. Adaylar, sürecin nasıl ilerleyeceğini ve atamaların ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı’nın ikinci etap 18 bin personel ataması ne zaman yapılacak? İşte, sürece dair son gelişmeler...