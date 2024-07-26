Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YHGM 2024 Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura çekimi canlı izle ve isim listesi sorgulama ekranı

        Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura çekimi canlı izle

        Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kurası canlı gerçekleşiyor. Noter huzurunda ve bilgisayar ortamında yapılacak olan kura çekimi sonrası Sağlık Bakanlığı iller arası kura çekimi sonuçları sorgulanacak. Bu sene haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme (tayin) başvuruları 26 Haziran 2024 itibariyle başlarken gözler iller arası yer değiştirme kura çekimine çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura çekimi canlı nasıl izlenir? Sağlık Bakanlığı iller arası kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sürece dair detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 09:38 Güncelleme: 26.07.2024 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura çekimi canlı olarak yayınlanacak. Tayin sonuçları yine aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü adresinde olacak. İşte noter huzurunda canlı yayında gerçekleşen Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ile isim listesi sorgulama ekranı...

        • 2

          SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

          Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2024 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 26.07.2024 tarihi Cuma günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak kura çekim yeri ve saati yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

          SAĞLIK BAKANLIĞI TAYİN KURA CANLI İZLE EKRANI

        • 3

          SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Sağlık Bakanlığı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları aynı gün https://yhgm.saglik.gov.tr/ üzerinden yayımlanan listelerle ilan edilecek.

          SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          İller arası tayin sonuçları, kura çekiminin gerçekleştirileceği tarih olan 26 Temmuz 2024 Cuma günü Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edilecektir.

        • 4
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otoyolda feci kaza! 3 can kaybı var
        Otoyolda feci kaza! 3 can kaybı var
        Zıpkın avı ölümle bitti!
        Zıpkın avı ölümle bitti!
        Devre mülkler için değişiklik
        Devre mülkler için değişiklik
        5 fabrikayı yakan yangında itfaiye raporu çıktı!
        5 fabrikayı yakan yangında itfaiye raporu çıktı!
        TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan faiz indirimi açıklaması
        TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan faiz indirimi açıklaması
        Salda Gölü'nde tehlike çanları çalıyor: "Değerini bilemedik"
        Salda Gölü'nde tehlike çanları çalıyor: "Değerini bilemedik"
        UEFA ülke puanında son durum
        UEFA ülke puanında son durum
        ABD 10 milyon dolar ödül koydu!
        ABD 10 milyon dolar ödül koydu!
        ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme
        ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Türkiye 101 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 101 sporcuyla madalya peşinde!
        27 gündür aranıyordu! Acı haber geldi!
        27 gündür aranıyordu! Acı haber geldi!
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yaşlanmayı geciktirmek mümkün mü?
        Yaşlanmayı geciktirmek mümkün mü?
        İşte çok fazla karbonhidrat tükettiğinizi anlamaya yarayacak 10 ipucu
        İşte çok fazla karbonhidrat tükettiğinizi anlamaya yarayacak 10 ipucu
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Gece de akın ettiler
        Gece de akın ettiler
        Harris-Trump anketinde son durum: Fark 1 puan
        Harris-Trump anketinde son durum: Fark 1 puan
        Aktif pasif dengesinde karamsar tablo
        Aktif pasif dengesinde karamsar tablo
        Habertürk Anasayfa