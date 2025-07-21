Sağlık Bakanlığı’nın 37 bin personel alım süreciyle ilgili ikinci etap atama gelişmeleri merakla takip ediliyor. İlk aşamada 15 bin 342 sözleşmeli ve 3 bin 658 sürekli işçi kadrosu doldurularak toplamda 19 bin personelin ataması tamamlandı. Geriye kalan 18 bin kadro için ise kamuoyunun gözü Bakanlıktan gelecek açıklamaya döndü. Peki, Sağlık Bakanlığı 18 bin personel ataması ne zaman? İşte, detaylar...