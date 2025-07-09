Sağlık Bakanlığı 2. etap 18 bin personel ataması ne zaman? Bakan Memişoğlu tarih verdi
Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımına dair araştırmalar sürüyor. Bakanlık daha önce, 15 bin 342 sözleşmeli personel, 3 bin 658'i sürekli işçi olmak üzere toplam 19 bin personel alımı gerçekleştirdi. Şimdi ise gözler ikinci etapta yapılacak atamalara döndü. Konuya ilişkin açıklama Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'dan geldi. Peki, Sağlık Bakanlığı ikinci etap sağlık personeli ataması ne zaman yapılacak? İşte, Bakan Memişoğlu'nun açıklamaları...
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Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 37 bin sağlık personeli atamasının ilk etabı Mayıs ayında gerçekleşti ve böylece 19 bin sağlık çalışanı istihdam edildi. Şimdi ise gözler, geriye kalan 18 bin kişilik atama için Bakanlığa döndü. Konu hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, atama bekleyen sağlık sektörü için tarih verdi. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. etap 18 bin personel ataması ne zaman? İşte, detaylar...
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SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP 18 BİN SAĞLIK PERSONELİ ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sağlık Bakanlığına yapılacak personel atamalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Memişoğlu, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." diye konuştu.
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SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU VE KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
Sağlık Bakanlığı'na atanacak 18 bin personel için tercih kılavuzu ve kadro dağılımı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin detayların önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından yayınlanacak tercih kılavuzu ve Bakanlık tarafından açıklanacak kadro dağılımı ile netleşmesi bekleniyor.
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Mayıs ayında Sağlık Bakanlığı'na yapılan 19 bin personel atamasının kadro dağılımı şöyleydi;
Biyolog: 10
Büro Personeli: 215
Çocuk Gelişimcisi: 75
Destek Personeli: 15
Dil ve Konuşma Terapisti: 44
Diyetisyen: 74
Ebe: 1.280
Fizyoterapist: 121
Gerontolog: 6
Hemşire: 7.597
İş ve Uğraşı Terapisti: 27
Odyolog: 17
Perfüzyonist: 25
Psikolog: 30
Sağlık Teknikeri (Adli Tıp): 2
Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı): 397
Sağlık Teknikeri (Ameliyat): 25
Sağlık Teknikeri (Anestezi): 146
Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı): 91
Sağlık Teknikeri (Diş Protez): 10
Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 225
Sağlık Teknikeri (Eczane): 135
Sağlık Teknikeri (Elektroensefalografi – Elektronörofizyoloji): 132
Sağlık Teknikeri (Evde Bakım): 26
Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi): 71
Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786
Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisti): 10
Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 314
Sağlık Teknikeri (Optisyen): 17
Sağlık Teknikeri (Odyometri): 50
Sosyal Çalışmacı: 67
Tekniker: 235
Teknisyen: 273
Sürekli işçi: 3.658