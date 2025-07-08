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        Haberler Bilgi Gündem Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir? Sağlık Bakanlığı kılavuzu yayınlandı mı?

        Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

        Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımına ilişkin geri sayım sürüyor. Hekim dışı 37 bin yeni personel alımı yapılacağını duyuran Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sürece ilişkin, ''Mayıs ayında ilk etabını 19 bin alacağız, sonrasını Ağustos ve Eylül'de yine ilana çıkmış olacağız.'' ifadelerini kullandı. Peki, "Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?" İşte 2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları ve başvuru takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2025 - 23:27 Güncelleme: 08.07.2025 - 23:27
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        • 1

          Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri, gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Sürece ilişkin başvuru takvimi ve şartlar ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzu netlik kazanacak. Peki, "Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir? Sağlık Bakanlığı kılavuzu yayınlandı mı?" İşte Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru tarihleri...

        • 2

          2025 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

          Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuruları için henüz net bir tarih verilmedi.

          Ancak Bakan Memişoğlu, daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada 2. etap personel alımının Eylül ayında başlayacağını söylemişti.

          Başvuru tarihleri hakkında resmi bir açıklama geldiği zaman haberimizde yer verilecektir.

        • 3

          SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

          Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. KPSS 2025/5 tercih kılavuzunun da Eylül ayında yayımlanması bekleniyor.

          ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS tercih kılavuzu ile Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları kadro branş dağılımı ve diğer detaylar belli olacak.

        • 4

          SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER, KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ Mİ?

          Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, kadro branş dağılımı ve diğer detaylar ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS tercih kılavuzu ile belli olacak.

        • 5

          Mayıs ayında yapılan ilk etap 15.342 personel alımında kadro ve branş dağılımı şöyleydi:

          BİYOLOG 10

          BÜRO PERSONELİ 215

          ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 75

          DESTEK PERSONELİ 15

          DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 44

          DİYETİSYEN 74

          EBE 1280

          FİZYOTERAPİST 121

          GERONTOLOG 6

          HEMŞİRE 7.597

          İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ 27

          ODYOLOG 17

          PERFÜZYONİST 25

          PSİKOLOG 30

          SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2

          SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 397

          SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25

          SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 146

          SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 91

          SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10

          SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 225

          SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 135

          SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 132

          SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 26

          SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 71

          SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.786

          SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ) 10

          SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 314

          SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ) 17

          SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) 50

          SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17

          SOSYAL ÇALIŞMACI 67

          TEKNİKER 235

          TEKNİSYEN 273

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