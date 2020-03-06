HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşamki programımda bir basın açıklaması yok. Haber uydurmadır. Acaba diyorum, bu akşamı, arkadaşlarımla, Koronavirüsle ilgili uydurma haberleri nasıl önleyeceğimiz konusuna mı ayırsam?" ifadelerini kullandı.