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Sadakatsiz Aras diziden çıktı mı, ayrıldı mı? Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş neden yok ve diziden gitti mi?

Sadakatsiz Aras diziden ayrıldı mı? Berkay Ateş diziden çıkıyor mu?

Sadakatsiz dizisinde Aras karakterine hayat veren Berkay Ateş, günün en çok araştırma yapılan isimleri arasında yer alıyor. Aras karakterinin diziden ayrılıp ayrılmadığı merak ediliyor. Peki, Berkay Ateş diziden ayrıldı mı, neden dizide yok? İşte, merak edilen soruların yanıtı...

23.03.2022 - 16:53 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz'de Aras karakterini canlandıran Berkay Ateş'in diziden ayrılıp ayrılmadığı merak ediliyor. Berkay Ateş her hafta çarşamba günü yayınlanan sevilen diziye yeni sezonda katılmıştı. Peki, Berkay Ateş diziden çıkıyor mu? Sadakatsiz Aras diziden ayrıldı mı? İşte detaylar...

  • İzleyiciler için açıklama, yapım şirketinden geldi. Medyapım tarafından yapılan açıklamada, ''Sevgili Berkay Ateş'e, Sadakatsiz dizisine ve Aras karakterine kattığı tüm güzellikler için teşekkür ediyoruz! Yeni projelerde görüşmek dileğiyle...'' şeklinde ifadeler yer aldı.

  • BERKAY ATEŞ KİMDİR?

    Berkay Ateş, 19 Şubat 1987 tarihinde dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Ardahanlı, anne tarafından ise Malatyalıdır. "Abluka" filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivalinde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

    Çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelmiş Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet, televizyonda ise Anne dizisinde Cengiz'i, İstanbul Sokakları dizisinde Saltuk karakterine hayat vermiştir. "Çukur" dizisinde Mahsun karakterini canlandırmıştır. En son Alev Alev dizisinde rol almıştır. Berkay Ateş, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezundur.

  • BERKAY ATEŞ’İN OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER 

    2013 – Yarım Kalan Mucize

    2015 – Abluka

    2016 – Anne

    2016 – İstanbul Sokakları

    2018 – Gülizar

    2018 – Çukur

    2020 - Alev Alev

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