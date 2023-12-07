Saçlarla birlikte gelen büyük dönüşümler
Bir kişinin tarzında radikal bir değişiklik yaratması zordur çünkü bazen işler düşündüğümüz gibi gitmeyebilir. Ancak küçük ama doğru bir hamle ile kişi mükemmel bir görünüm yakalayabilir.
- 1
"Risk aldım ve kakül yaptırdım. İyi bir seçim olmuş mu?"
- 2
“Kâküllerim olmayalı çok uzun yıllar oldu.”
- 3
"Saçımı kestirdim ve bağışladım."
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- 4
"Bir sorunum var; artık kendime takıntılıyım."
- 5
“7 yılı aşkın bir süredir uzun saçlarım vardı. Ama yeni saç kesimimi kesinlikle daha çok seviyorum; dalgalı ve daha çabuk kuruyor.”
- 6
“Tavsiyenizden ilham aldım ve hayatımın en kısa saç kesimini yaptırdım. Saçımı çocuklar için peruk üreten bir hayır kurumuna bağışladım.”
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- 7
“Sizi dinlediğime ve kâküllerimi kestiğim için çok mutluyum.”
- 8
"Bana saçımı açık renk boyamamı tavsiye eden herkese teşekkür ederim."
- 9
“Asla kâkül istememiştim ama halkın etkisi altında vazgeçtim.”
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- 10
“Tavsiyenizi dinledikten sonra kâküllerim oldu."
- 11
“Kısa saça geri döndüm.”
- 12
“Saçlarımı kestim, rengini açtım ve sonra pembeye boyadım. Çok mu ileri gittim?”
Kaynak: Reddit
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