Saç saça baş başa komşu kavgası!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Esenyurt'taki bir apartmanda kavga meydana geldi. Komşu ailelerin çocukları arasında başlayan tartışma bir anda kadınların savaşına döndü. Kimi komşusunun saçına yapıştı, kimi boğazına sarıldı.
Giriş: 18.06.2025 - 20:58 Güncelleme: 18.06.2025 - 20:58
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Esenyurt'taki bir apartmanda kavga meydana geldi.
Komşu ailelerin çocukları arasında başlayan tartışma bir anda kadınların savaşına döndü.
Kimi komşusunun saçına yapıştı, kimi boğazına sarıldı.
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