Saç nemini geri kazandırmanın en etkili yolları: Parlak ve yumuşak saçlar için uzmanlardan 10 tavsiye!

3. SAÇ YIKAMA ALIŞKANLIKLARINIZI GÖZDEN GEÇİRİN

Her gün saç yıkamak, saçlarınızdaki doğal yağların kaybolmasına neden olabilir. Bu durum saçlarınızın kuru ve kırılgan hale gelmesine yol açar. Saç tipinize uygun bir şampuan seçin ve saçlarınızı iki günde bir yıkamayı deneyin. Eğer günlük yıkama gerekiyorsa, bebek şampuanı gibi daha hafif formüller tercih edebilirsiniz.