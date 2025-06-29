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        Haberler Bilgi Gündem Sabri Ugan kimdir, kaç yaşındaydı? Sabri Ugan hastalığı neydi? Sabri Ugan hayatı ve kariyeri

        Ünlü isimden acı haber! Sabri Ugan kimdir, kaç yaşındaydı?

        Ünlü spor spikeri Sabri Ugan, bir süredir mücadele ettiği akciğer kanserine yenilerek 62 yaşında hayatını kaybetti. Spor basınının unutulmaz isimlerinden olan Ugan, özellikle futbol maçlarındaki anlatımıyla hafızalara kazındı. Meslek hayatı boyunca birçok önemli karşılaşmayı seslendiren usta spiker, geniş bir hayran kitlesine sahipti. Peki, Sabri Ugan kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Sabri Ugan hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2025 - 20:02 Güncelleme: 29.06.2025 - 20:02
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          Spor spikeri Sabri Ugan, akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede 62 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ugan, yoğun bakıma alındıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Vefat haberi, spor camiası ve sevenleri tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. Uzun yıllar boyunca televizyon ekranlarında görev yapan Ugan, kariyeri boyunca unutulmaz spor anlatımlarına imza attı. İşte merak edilenler...

        • 2

          ÜNLÜ İSİMDEN ACI HABER!

          Akciğer kanseri tedavisi gören ünlü spor spikeri Sabri Ugan, yoğun bakıma kaldırılmasının ardından 62 yaşında hayatını kaybetti.

          BAKAN BAK'TAN TAZİYE MESAJI

          Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tedavi gördüğü hastanede vefat eden spor spikeri Sabri Ugan için başsağlığı mesajı yayımladı.

          Bak, mesajında "Spor spikeri Sabri Ugan'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Türk sporunun önde gelen spikerlerinden Sabri Ugan’a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, medya ve spor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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          SABRİ UGAN KİMDİR?

          Sabri Ugan, 1963'te Sakarya’da doğdu. 1985'te Sakarya Gazetesi’nde muhabir olarak işe başladı, 1991'de spor müdürü oldu. Gazetede çalışırken, Sakaryaspor’un maçını anlatarak spikerliğe başladı. Başarılı anlatımları sonucu Kanal 6, onu editör olarak 1994'te transfer etti. Oradan Star TV'ye geçti. Burada Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının çok önemli maçlarını anlattı. Daha sonra Doğan Grubu'ndan ayrılan Ugan birçok kanalda çalıştı. Futbolun yanı sıra sporun diğer dallarında da spikerlik yapan Sabri Ugan'ın "Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan" isimli bir kitabı bulunuyor.

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