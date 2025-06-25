Sabri Ugan'ın sağlığı hakkında açıklama

Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarının anlatımıyla hafızalara kazınan Türk spor medyasının tanınan isimlerinden Sabri Ugan, yaklaşık 3 aydır akciğer kanseri tedavisi gördüğünü açıklamıştı.

Sabri Ugan, geçtiğimiz günlerde hastalığıyla ilgili açıklamada bulunarak; "Size gecikmiş bir açıklama borcum var. Yaklaşık 3 aydır sosyal medyada yokum. Bunun sebebi sağlık sorunlarım. Ciddi sağlık sorunlarım var ama moralim hiç bozuk değil. Hayata sıkı sık tutunuyorum. Çünkü biliyorum ki bu hastalığın tedavisinde özne benim. Birinci kemoterapiyi tamamladık. Hayattan kopmayın. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim" demişti.

Sabri Ugan'ın tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor. 62 yaşındaki Ugan'ın hayata veda ettiği öne sürüldü. Ancak Ugan'ın hayatını kaybetmediği, tedavisine devam edildiği öğrenildi. Kardeşi Raif Ugan, yaptığı açıklamada; "Sevgili ağabeyim Sabri Ugan'ın tedavisi sürmektedir" dedi.

Sabri Ugan'ın oğlu Doruk Ugan da; "Babamın vefat ettiğine dair yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu yapılan, hastanede bekleyen ailesine ve yoğun bakımda mücadele eden babama karşı ayıptır. Lütfen benim dışımda yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmeyin. Saygılarımla" açıklamasını yaptı.