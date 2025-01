Sabancı Vakfı 9. Kısa Film Yarışması'nın kanaat önderi Ruth Gabriel oldu

Toplumsal sorunlara sinema aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla Kısa Film Uzun Etki sloganıyla 2016'da başlatılan Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nın bu yılki kanaat önderi İspanyol oyuncu Ruth Gabriel oldu.

Teması iklim değişikliğinin etkisiyle aşırı hava olayları sonucu yaşanan "İklim Göçü" olarak belirlenen ve "Çok Göç Olmadan Çek" sloganıyla düzenlenen yarışmanın kazananları 5 Şubat 2025 tarihinde düzenlenecek ödül töreniyle duyurulacak.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, "Kısa Film Uzun Etki" sloganıyla 9 yıldır düzenlediğimiz Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması ile sinemanın yaratıcı bakış açısından, etki gücünden yararlanarak toplumsal konularda farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Uluslararası Göç Örgütü tarafından 2022 yılında yayınlanan "İklim Değişikliği ve Gelecekteki İnsan Hareketliliği" raporuna göre, önümüzdeki 10 yılda 1 milyar insanın deniz seviyesinin yükselmesi, sel, kuraklık, aşırı sıcaklar, gıda güvenliği gibi sorunlarla karşı karşıya kalabileceğini ortaya koyuyor. Böylesi kritik bir meseleyi gündeme getirmek ve toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla bu yılki kısa film yarışmamızın temasını iklim göçü olarak belirledik. Kanaat önderimiz de sanatsal ve toplumsal alandaki güçlü duruşuyla, İspanyol kültür hayatının önemli sanatçılarından Ruth Gabriel oldu. Gabriel'in, sanatı ve toplumsal farkındalık yaratma konusunda rolü ile tüm yarışmacılarımız için faydalı bir isim olacağına inanıyoruz" dedi.

Ruth Gabriel, "Evinizi, yaşadığınız şehri, anılarınızı kaybettiğinizi hayal edebiliyor musunuz? Bu, her yıl milyonlarca insanın başına geliyor. İnsanlar doğal felaketler nedeniyle hayatlarını geride bırakıp farklı bir bölgede her şeye sıfırdan başlamak zorunda kalıyor. Bu olay, sadece göç edenleri etkilemekle kalmıyor aynı zamanda ekonomiyi sarsıyor, çatışmalar yaratıyor ve dünya çapında kaynakların tükenmesine de yol açıyor. İklim değişikliğinin etkilerini hafifletmek için hemen harekete geçmemiz hayati önem taşıyor. Bunun için yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak, ekosistemlerimizi korumak ve savunmasız toplulukların dayanıklılığını artırmak gerekiyor. Bunu yaparak sadece gezegenimizi korumakla kalmaz, aynı zamanda herkes için daha güvenli ve istikrarlı bir gelecek de sağlarız. Daha sürdürülebilir bir dünya yaratalım. Tek evimize birlikte sahip çıkalım ve ona iyi bakalım" şeklinde konuştu.

Kısa Film Yarışması Sanat Yönetmeni Zeynep Atakan, "Bu yıl 9.'su gerçekleştirilen yarışmanın teması "İklim göçü", çağımızın en önemli sorunlarından biri olarak öne çıkıyor. Bu konuda üretilen her bir film bizim için eşsiz ve değerli. Oyuncu, yapımcı, yazar Ruth Gabriel'in bu yıl kanaat önderi olması yarışmaya büyük bir ivme kazandırdı ve filmlerin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağladı. Birbirinden güzel filmler finale kaldı ve bu filmler ülkemizde ve dünyadaki festivallere katılarak bu önemli konuya sanat yoluyla dikkat çekmeyi başaracak" dedi.

İSPANYOL SİNEMASININ GÜÇLÜ KADIN OYUNCU, YAPIMCI, YAZARI VE SOSYAL AKTİVİST: RUTH GABRIEL

Sanatçı bir aileden gelen Ruth Gabriel, Susam Sokağı'nın İspanya versiyonunun da aralarında olduğu çeşitli televizyon programlarında rol almaya beş yaşında başladı. Liseyi ABD ve İtalya'da okudu; İtalya'da oyunculuk, klasik tiyatro eğitimi aldı ve Floransa'da Duomo korosunda şarkı söyledi.

REKLAM

Madrid'e döndükten sonra Días Contados filmiyle sinema dünyasında çalışmaya başladı ve bu filmle En İyi Yeni Kadın Oyuncu Goya Ödülü, La Unión de Actores En İyi Yeni Kadın Oyuncu Ödülü, Ondas Ödülü, Critical Eye ve Courmayeur Noir Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Bu noktada başlayan oyunculuk kariyerinde sayısız filmde, tiyatro oyununda ve televizyon yapımında rol aldı ve birçok oyunculuk ve yaşam boyu başarı ödülüne layık görüldü.

Zampa Audiovisual şirketinde yapımcı olarak The Lesson, Jerez y el Misterio del Palo Cortado, Jaen, Virgin and Extra ve Goya, The Listening Eye gibi birçok kurmaca filmin ve belgeselin yapımcılığını üstlendi.

Aynı zamanda yorumlama ve iletişim öğretmeni olan Gabriel IMCINE, FICG, Latido Films, Saint Andrews Üniversitesi, MAFIZ, CIMA Impulsa, Avilés Film Festivali DGCINE'nin de aralarında olduğu pek çok kurumla iş birliği yapan bir iletişim öğrenme programı olan ECO'yu (Sözlü İletişim Stratejileri) kurmuştur.

Yazar olarak Mujeres De Cine adlı kitabı yayımlayan Gabriel, After Hours adlı şiir derlemesiyle Madrid Capital antolojisinde yer aldı ve Madre Agua adlı şiiriyle Aljarafesa Ödülü'nü kazandı.