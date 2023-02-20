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Şaban ayı duaları ve ibadetleri: Şaban ayı nasıl ibadet edilir, hangi dualar ve sureler okunuyor?

Şaban ayı duaları ve ibadetleri: Şaban ayı nasıl ibadet edilir?

Üç ayların ikincisi olan Şaban ayı 21 Şubat Salı günü idrak edilecek. Şaban ayı için geri sayım sürerken, Şaban ayı ibadetleri, okunacak sure ve dualar gündemdeki yerini aldı. Recep ayının sona ermesinin ardından başlayacak olan Şaban ayı ibadetlerini sizler için bir araya getirdik. İşte Diyanet ile Şaban ayı ibadetleri, okunacak dua ve sureler...

Giriş: 20.02.2023 - 23:19 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Şaban ayı için bekleyiş başladı. 21 Şubat'ta idrak edilecek Şaban ayı ibadetleri İslam alemi tarafından araştırılmaya başlandı. Üç ayların ilki olan Recep ayı 21 Şubat tarihinde sona eriyor. Recep ayının sona ermesinin ardından başlayacak Şaban ayı ibadetlerini haberimizde derledik. Peki, "Şaban ayı nasıl ibadet edilir, hangi dualar ve sureler okunur?" İşte Şaban ayı ibadetleri...

  • ŞABAN AYI İBADETLERİ NELERDİR, HANGİ İBADETLER YAPILIR?

    Üç ayların ikincisi şaban ayıdır. Bugünlerin gündüzünde oruç tutulurken özel olarak bir ibadet şekli ise yoktur. Hz. Peygamber, bu ayı 'Ümmetimin ayı' olarak ifade etmiştir. Hz. Ayşe validemiz 'Peygamberimiz şaban ayında bazen o kadar oruç tutarlardı ki biz Peygamber şaban ayının tamamını oruçlu geçirecek zannederdik. Bazen de bu kadar tutmazlardı' derdi.

     

    Din adamları, bu gecelerde kaza namazları kılınabileceğini, Kur'an okunabileceğini, tövbe edilebileceğini vurgulayarak Kadir Gecesi'nin ise bu aylardan ayrı olarak Kur'an-ı Kerim'de bildirildiğine işaret ediyor.

     

  • Resulullah bu gecelerde bol bol ibadet etmiş. Özel bir ibadet şekli yoktur, Peygamberimiz nasıl ihya ettiyse biz de öyle ihya edeceğiz. Peygamberimiz mümkün olduğu kadar oruçla, Kur'an-ı Kerim okuyarak bu ayları ihya etmiştir.

     

  • Bu aylarda, her ayın 13, 14, 15'i, ayın dolunay şekliyle olduğu günlerde oruç tutmak da Peygamberimizin sünnetleri arasındadır. Nafile ibadet olduğu için gücü yetenler oruç tutabilirler, Kur'an-ı Kerim'i daha çok okuyabilirler, çevrelerine, fakir fukarayı daha çok gözeterek yardımda bulunabilirler. Önemli olan bütün bu ibadetleri, Hz. Peygamber'in bize gösterdiği ölçüler içinde yapmak gerekir.

     

  • ŞABAN AYINDA KILINACAK NAMAZLAR NELERDİR?

    Şaban ayı Resulullah Efendimizin ayıdır.Bu itibarla bu ayda salevatı şerifeye çok devam etmek gerekir.Yine mümkün oldukça istiğfar,ihlası şerif okunmalı.Teheccüd ve tesbih namazları kılınmalı hatmi enbiya yapılmalıdır.

     

    Bu ayın birinci gecesinde, her rek'atte bir Fatiha ve 3 Ayettül Kürsi ile bir tesbih namazı kılınır.

     

    Şaban'ın 27.gecesi,akşam ile yatsı arasında iki rekat teşekkür namazı kılınır.Zammı sure olarak. ne istenirse o okunur.

     

  • Namaza Niyet:

     

    "Ya Rabbi,beni Resuli Zişan Efendimizin ayının sonuna yaklaştırdın.Resulullah Efendimizin ve mübarek ayını bana hem şefi' ve hem de şahid eyle,Allahü Ekber."

     

    Namazdan sonra;

     

    70 defa "Estağfirullahe'l-azıym ve etubü ileyk."

     

    100 defa "Allahümme salli ala ruhi Muhammedin fil-ervah ve salli ala cesedi Muhammedin fil-ecsad ve salli ala kabri Muhammedin fil-kubur"denilir.

     

    Namazdan sonra "Ya Rabbi senin huzurı sırrı ehadiyetine iltica ediyorum"denilir.

     

  • ŞABAN AYINDA YAPILACAK İBADETLER

    Zikirler

     

    Lâ ilâhe illallâhü velâ na'büdü illâ iyyâhü muhlisîne lehüddîne velev kerihe'l-kâfirûn

     

    Allah'tan başka hiçbir İlah yoktur. Biz ancak O'na ibadet ederiz. Kafirler istemese de, biz taatımızı sırf O'na tahsis ederiz (Sayısı yok Şaban ayında hergün en az 3-7 kere)

     

    10 arası her gün günde 100 kere ya Latif Celle Şanühü

     

    11-20 arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü

     

    21-30 arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü

     

    Oruç Tutulması Tavsiye Edilen Günler

     

  • 1.gün

     

    13.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)

     

    14.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)

     

    15.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)

     

  • 30.gün

     

    İlk Perşembe

     

    Son Pazartesi

     

    Son Perşembe

     

  • İbadetle Geçirilmesi Tavsiye Edilen Geceler

     

    1.gece

     

    15.gece

     

    27.gece

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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