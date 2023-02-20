ŞABAN AYINDA YAPILACAK İBADETLER
Zikirler
Lâ ilâhe illallâhü velâ na'büdü illâ iyyâhü muhlisîne lehüddîne velev kerihe'l-kâfirûn
Allah'tan başka hiçbir İlah yoktur. Biz ancak O'na ibadet ederiz. Kafirler istemese de, biz taatımızı sırf O'na tahsis ederiz (Sayısı yok Şaban ayında hergün en az 3-7 kere)
10 arası her gün günde 100 kere ya Latif Celle Şanühü
11-20 arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü
21-30 arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü
Oruç Tutulması Tavsiye Edilen Günler