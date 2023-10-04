SABAH NAMAZI KAÇ REKAT?

Müslümanlar için farz olan namaz, en önemli ibadetlerin başında yer alır. Beş vakit namaz kılan kişiler veya namaz kılmaya yeni başlayanlar sabah namazı hakkında detaylı araştırma yapar. 'Sabah namazı kaç rekat?' sorusu ise en çok merak edilen konulardan birisidir.

Sabah namazı 4 rekattır. Sabah namazının öncelikle 2 rekat olan sünneti daha sonra da 2 rekat olan farzı kılınır.

SABAH NAMAZI NASIL KILINIR?

'Sabah namazı nasıl kılınır?' sorusu en çok sorulan sorular arasında yer alır. Sabah namazı kılınışı kadın ve erkek için aynıdır. Namaz kılmaya yeni başlayanlar ve sabah namazını doğru kıldığından emin olmak isteyenler sabah namazı hemen aşağıda yer alan bilgilerden ulaşabilir.