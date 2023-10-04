Sabah namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Sabahı namazı kılınışında hangi dualar ve sureler okunur?
Sabah namazı, Müslümanların güne başlarken gerçekleştirdiği önemli bir ibadettir. Sabah namazı kaç rekat diye merak edenler için; bu namaz toplam 2 sünnet ve 2 farz olmak üzere 4 rekattır. Sabah namazı vakti, fecir vaktiyle başlar ve güneşin doğuşuna kadar devam eder. Yani, sabah namazı kaça kadar kılınır sorusunun cevabı, güneş doğana kadar olan süredir. Sabah namazı nasıl kılınır ve sabah namazı kılınışı hakkında detaylı bilgi almak, namazın doğru bir şekilde eda edilmesi için önemlidir. Bu namazı kılarken Fatiha ve diğer surelerin yanı sıra gerekli dualar da okunur.
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Sabah namazı, günün ilk ışıklarıyla birlikte Müslümanların gerçekleştirdiği kutsal bir ibadettir. Bu namaz, toplamda 2 sünnet ve 2 farzdan oluşan 4 rekat üzerine kılınır. Sabah namazı vakti, fecir vaktinin başlangıcıyla belirlenir ve güneş doğana dek süren bir zaman dilimini kapsar. Yani, sabah namazı kaçta başlar ve kaça kadar kılınır sorularının cevapları, bu zaman aralığına dayanır. Sabah namazı nasıl kılınır konusunda bilgi sahibi olmak, namazın doğru ve eksiksiz kılınmasını sağlar. Namaz sırasında Fatiha Suresi'nin yanı sıra diğer sureler ve gerekli dualar da okunmalıdır. Bu ibadet İslam inancında, günün geri kalanına bereket ve huzur katmak için önemlidir. Peki, sabah namazı nasıl kılınır? Sabah namazı kaç rekat ve hangi dualar okunur? İşte kadın ve erkek olmak üzere sabah namazı kılınışı, duası, tesbihatı ve farzı ile sünnetinin kılınışı…
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SABAH NAMAZI KAÇ REKAT?
Müslümanlar için farz olan namaz, en önemli ibadetlerin başında yer alır. Beş vakit namaz kılan kişiler veya namaz kılmaya yeni başlayanlar sabah namazı hakkında detaylı araştırma yapar. 'Sabah namazı kaç rekat?' sorusu ise en çok merak edilen konulardan birisidir.
Sabah namazı 4 rekattır. Sabah namazının öncelikle 2 rekat olan sünneti daha sonra da 2 rekat olan farzı kılınır.
SABAH NAMAZI NASIL KILINIR?
'Sabah namazı nasıl kılınır?' sorusu en çok sorulan sorular arasında yer alır. Sabah namazı kılınışı kadın ve erkek için aynıdır. Namaz kılmaya yeni başlayanlar ve sabah namazını doğru kıldığından emin olmak isteyenler sabah namazı hemen aşağıda yer alan bilgilerden ulaşabilir.
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SABAH NAMAZI KILINIŞI ANLATIMI
Sabah namazına başlamadan öncelikle abdest alınır. Abdest aldıktan sonra ister evde ister camide kılınabilir. Sabah namazı kılınışı şöyle;
Sabah Namazının 2 Rekat Sünneti Kılınışı
1. Rekat
Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü sabah namazının iki rekat sünnetini kılmaya"
Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak başparmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.
Sübhaneke okunur.
Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahirrahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet) okunur.
Üç kere "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.
2. Rekat
Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" – Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
Burada:
Ettehıyyatü okunur.
Salli ve Barik duaları okunur.
Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.
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Sabah Namazı 2 Rekat Farzı Nasıl Kılınışı
1. Rekat
Önce ayağa kalkılarak kamet getirilir.
Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü sabah namazının iki rekat farzını kılmaya"
Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.
Sübhaneke okunur.
Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" – Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.
2. Rekat
Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
Burada:
Ettehıyyatü okunur.
Salli ve Barik duaları okunur.
Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.
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SABAH NAMAZINDA OKUNAN DUALAR VE SURELER
Sübhaneke Duası
Fatiha Suresi
İhlas Suresi
Nas Suresi
Felak Suresi
Ettehiyyatü Duası
Allahumme Barik Duası
Allahumme Salli Duası
Rabbena atina Duası
Rabbenağfirli Duası
Fil Suresi
Kureyş Suresi
Maun Suresi
Kafirun Suresi
Kevser Suresi
Nasr Suresi
Tebbet Suresi
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SABAH NAMAZI TESBİHATI
Namaz tesbihatı vakit namazları kılındıktan sonra yapılan birtakım dua ve zikirlerden oluşur. Namazlardan sonra çekilen namaz tesbihatının birçok faziletleri bulunur. Tesbihat sünnet olan bir ibadettir. Hz. Muhammed'in namazlardan sonra yapılan tesbihatlar için birçok beyanı vardır.
"Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram."denilir.
"Ala Rasulina salavat"
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