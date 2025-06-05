Saadet Işıl Aksoy, soğuk su küvetinde 3 buçuk dakika kaldı
Saadet Işıl Aksoy, 3 dakika 30 saniye boyunca soğuk su küvetinde kaldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş: 05.06.2025 - 20:35 Güncelleme: 05.06.2025 - 20:35
Oyuncu Saadet Işıl Aksoy, son dönemin dikkat çeken trendlerinden biri olan soğuk su terapisini deneyimledi. Yaklaşık 3 dakika 30 saniye boyunca soğuk su dolu küvette kalan Aksoy, bu anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Paylaşımına; "Yüzümdeki o şok ifadesi ve sonrasında gelen huşu" notunu düşen oyuncu, deneyimini takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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