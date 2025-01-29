Saadet Işıl Aksoy: Çocuğum Türkiye'de büyüsün istiyorum
Bir süredir ABD'de olan ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy, gazetecilerle bir araya gelerek Türkiye'ye dönüş nedenini ve annelik sürecini anlattı. Aksoy; "Çocuğum Türkiye'de büyüsün istiyorum"
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Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; oyuncu Saadet Işıl Aksoy, gazetecilerle bir araya gelerek kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.
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"ÇOCUĞUMUN TÜRKİYE'DE BÜYÜSÜN İSTİYORUM"
Bir süre Amerika’da vakit geçirdiğini belirten Aksoy, Türkiye’ye dönüş nedenini şu sözlerle açıkladı; "İşimle ilgili biraz Amerika'da vakit geçirdim ama şu an dönmeyi düşünmüyorum. Buraya gelmemin nedeni zaten kendi ülkem olduğu gerçeği ve buradan kopamadığım için. Çocuğum var ve burada büyümesini istiyorum. Hayatımın geri kalanını tabii ki, kültürünü sevdiğim, ailemin yanında, vatanımda geçirmek istiyorum.
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Aksoy şöyle devam etti, "Orada da işlerle ilgili girişimlerim olmuştu. Biraz yurtdışında iş yapan oyuncu olduğum için bağlantım devam ediyor. İşin gerçeği orada iş yapsam da, burası bizim evimiz, dönüp dolaşacağımız yer burası"
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Annelik süreciyle ilgili konuşan Aksoy, bu süreci keyifle yaşadığını belirtti; "Çocuğumla vakit geçirmeyi seviyorum, yorucu gibi hissetmiyorum. Günümüzde anneler her şeyi tek başına yapmaya çalışıyor ama biz büyük ailelerin içinde büyüdük. Ben de çocuğuma bunu sağlamaya çalışıyorum; anneanne, teyze, dayı derken büyük bir ailede güven içinde büyüsün istiyorum.
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"BAŞKA ÇOCUK DÜŞÜNMÜYORUM"
Oyuncu ayrıca, "Başka bir çocuk düşünmüyorum," diyerek, mevcut durumunun kendisi için yeterli olduğunu ve çocuğuna en iyi şekilde odaklanmayı tercih ettiğini ifade etti.