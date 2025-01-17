Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Sinema Saadet Işıl Aksoy Berlin Film Festivali'nde

        Saadet Işıl Aksoy Berlin Film Festivali'nde

        Saadet Işıl Aksoy başrolünde oynadığı 'Confidente' (Sırdaş) filmiyle Berlin Film Festivali'nde yer alacak. Film, dünya prömiyerini Berlin Film Festivali'nin Panorama bölümünde yapacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 13:43 Güncelleme: 17.01.2025 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saadet Işıl Aksoy Berlin Film Festivali'nde
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk Sineması’nın uluslararası alandaki önemli temsilcilerinden Saadet Işıl Aksoy’un başrolde oynadığı, Çağla Zencirci, Guillaume Giovanetti’nin yönetmenliğini yaptığı ‘Confidente’ (Sırdaş) filmi Berlin Film Festivali’nde yer alacak. Türkiye, Fransa ve Lüksemburg ortak yapımı olarak hayata geçen film, 1990’lı yıllarda 900’lü hatlarda çalışan bir kadının değişen hayatını anlatıyor.

        ‘Confidente’de genç bir adamın Saadet Işıl Aksoy’un canlandırdığı Arzu karakterini arayarak enkazda kaldığını söylemesi ve yardım istemesiyle başlayan olaylar konu alınıyor. Görüntü yönetmenliğini Eric Devin’in yaptığı filmde Erkan Kolçak Köstendil, Muhammet Uzuner, Nilgün Türksever, İlber Uygar Kaboğlu, Osman Alkaş ve Elit Andaç Çam gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

        2018 yapımı ‘Sibel’ filmiyle birçok festivalden ödülle dönen Çağla Zencirci, Guillaume Giovanetti’nin yeni filmi ‘Confidente’ büyük bir merakla bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #berlin film festivali
        #Saadet Işıl Aksoy
        #Confidente
        #film
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İş adamlarına büyük tuzak! Kadınları kullandılar! 7 milyon TL'lik vurgun!
        İş adamlarına büyük tuzak! Kadınları kullandılar! 7 milyon TL'lik vurgun!
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Starship roketi test uçuşunda parçalandı
        Starship roketi test uçuşunda parçalandı
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Aşkı için annesini 'sildi'
        Aşkı için annesini 'sildi'
        DEM Parti heyetinden açıklama
        DEM Parti heyetinden açıklama
        Ankara zirvede, İstanbul eridi
        Ankara zirvede, İstanbul eridi
        Trump'ın 'Hollywood Elçileri'
        Trump'ın 'Hollywood Elçileri'
        Beşiktaş, Solskjaer'i KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Solskjaer'i KAP'a bildirdi!
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşini bıçakla testisinden yaraladı
        Aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşini bıçakla testisinden yaraladı
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Habertürk Anasayfa