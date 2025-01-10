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        Haberler Gündem Politika Saadet, DEVA ve Gelecek partilerinin yeni grubu: Yeni Yol | Son dakika haberleri

        Saadet, DEVA ve Gelecek partilerinin yeni grubu: Yeni Yol

        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Saadet, DEVA ve Gelecek partileri arasında Mecliste kurulacak ortak grubun isminin "Yeni Yol" olacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 00:19 Güncelleme: 10.01.2025 - 00:19
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        3 parti ortak grup kurdu
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        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, yazılı açıklamasında, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile akşam saatlerinde buluştuklarını ve Mecliste ortak grup yapısıyla ilgili çalışmaları mutabakatla tamamladıklarını belirtti.

        Mahmut Arıkan, "Genel başkanlar, partiler arasında kurulan ortak komisyonların önerisi üzerine, ortak grup amacıyla, meclis iç tüzüğü gereği kurulması gereken parti tüzel kişiliğinin isminin 'Yeni Yol' olmasına karar vermişlerdir." ifadesini kullandı.

        Kuruluş ile ilgili süreçlerin yarın ilgili komisyon tarafından başlatılacağını aktaran Arıkan, Saadet Partisinin, bütün çalışmalarında ve teşkilatlanma çalışmalarında "Saadet Partisi" ismi ve teşkilatlarıyla, Milli Görüş esaslarına bağlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

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