Ryan Reynolds ve Hugh Jackman yelken takımı sahibi oldu - magazin haberleri

Ryan Reynolds ve Hugh Jackman yelken takımı sahibi oldu - magazin haberleri

Galler futbol takımı Wrexham'in sahibi olan oyuncu Ryan Reynolds, bir başka Hollywood yıldızı Hugh Jackman ile birlikte bir yelken takımı satın aldı.

'Deadpool & Wolverine' filminin başrol yıldızları artık, 2019 yılında Larry Ellison ve dünya şampiyonu yatçı Russell Coutts tarafından kurulan uluslararası yelken yarışması SailGP'de yarışan Avustralyalı takım Bonds Flying Roos'un ortak sahipleri oldu. SailGP'de teknolojik olarak gelişmiş katamaranlar kullanılarak dünyanın dört bir yanından ulusal takımlar yarışıyor.

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Reynolds ve Jackman, yaptıkları ortak açıklamada, "Bu yeni macerada birlikte yelken açmaktan inanılmaz heyecan duyuyoruz" dedi.

Bonds Flying Roos'un yelkencisi Tom Slingsby, "Küresel ikonlar Hugh Jackman ve Ryan Reynolds'un takımımızın ortak sahipleri olarak gemiye binmesi biz ve sporumuz için inanılmaz bir dönüm noktası. Eşsiz bir yıldız gücü, hikâye anlatma sevgisi ve ekibimize mükemmel şekilde uyan keskin bir mizah anlayışı getiriyorlar" dedi.