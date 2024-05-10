Ryan Babel'den Beşiktaş itirafı: Ayrılmayı hiç istemedim!

Ryan Babel açıklamasında, "Açıkçası Galatasaray'a transferim pek iyi gitmedi. Bu transferden sonra ilk kez Beşiktaş'a karşı oynamak gerçekten çok üzücüydü. Çünkü herkesin kalbini kazanmışken ve çok güzel anılar biriktirdiğim bir stadyuma geri dönmüşken, ne zaman topa sahip olsam ıslıklanıyor ve yuhalanıyordum" diye konuştu.