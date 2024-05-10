Ryan Babel'den Beşiktaş itirafı: Ayrılmayı hiç istemedim!
Süper Lig'de Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen Ryan Babel, dikkat çeken açıklamalarda bulundu
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Süper Lig'de Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen Ryan Babel, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 37 yaşındaki Hollandalı futbolcunun sözleri kısa sürede gündem oldu.
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İngiltere basınından Ladbrokes'a konuşan Babel, Galatasaray'a transferinin istediği gibi gitmediğini ve Beşiktaş karşısında sahaya çıkmanın üzücü olduğunu dile getirdi.
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Ryan Babel açıklamasında, "Açıkçası Galatasaray'a transferim pek iyi gitmedi. Bu transferden sonra ilk kez Beşiktaş'a karşı oynamak gerçekten çok üzücüydü. Çünkü herkesin kalbini kazanmışken ve çok güzel anılar biriktirdiğim bir stadyuma geri dönmüşken, ne zaman topa sahip olsam ıslıklanıyor ve yuhalanıyordum" diye konuştu.
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Beşiktaş'tan ayrılmak istemediğini belirten Ryan Babel, "Beşiktaş'tan ayrılmayı hiç istemedim ama o zamanki yönetim kurulundaki insanların tüm bu durumla gerçekten saygılı bir şekilde ilgilenmediğini hissettim ve bu nedenle başka seçeneklere bakmam gerekti" ifadelerini kullandı.
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Zamanı geriye alma şansı olsa Beşiktaş'ta kalabileceğini vurgulayan Ryan Babel, "Şimdi, eğer her şeyi geri döndürebilseydim ve onlar da bana saygı gösterseydi, Beşiktaş'ta kalırdım. Maalesef taraftarlar oyuncuların neden bazı kararlar aldığını her zaman bilemiyor" dedi.
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Ryan Babel, 2016-2017 sezonu devre arasında imza attığı Beşiktaş'tan 2018-2019 sezonu devre arasında ayrılmıştı. Hollandalı futbolcu, siyah-beyazlı takımda Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Beşiktaş kariyerinde 89 maça çıkan Ryan Babel, 29 gol ve 12 asist üretmişti.
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Galatasaray'ın 2019-2020 sezonu başında transfer ettiği Ryan Babel, 2022-2023 sezonu başında Eyüpspor'un yolunu tutmuştu. Ryan Babel, Galatasaray'da oynadığı dönemde Türkiye Süper Kupası'nı kazanan kadroda yer almıştı. Sarı-kırmızılı takımda 100 müsabakada şans bulan Ryan Babel, 17 kez rakip fileleri havalandırmış ve 8 asist yapma başarısı göstermişti.
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