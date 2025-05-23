Rusya: Ukrayna'ya ait 112 İHA'yı Moskova ve diğer bölgeler üzerinde imha ettik | Dış Haberler

Rusya: Ukrayna'ya ait 112 İHA'yı Moskova ve diğer bölgeler üzerinde imha ettik | Dış Haberler

Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca başta Moskova olmak üzere farklı bölgelerde Ukrayna'ya ait 112 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

Bakanlıktan Ukrayna ordusunun saldırılarına ilişkin yapılan açıklamada, dün saat 20.00'den itibaren sabaha kadar Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya ait uçak tipi İHA'ları imha ettiği kaydedildi.

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Açıklamada, Moskova'da 24, civardaki 10'un üzerinde yerde 88 olmak üzere toplamda 112 İHA'nın vurularak düşürüldüğü ifade edildi.

Diğer yandan Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Moskova'daki Vnukovo Havaalanı, Moskova yakınlarındaki İvanovo, Kaluga ile Kostroma, Yaroslavl şehirlerindeki havaalanlarına uçak iniş ve kalkışların geçici olarak durdurulduğunu, sonrasında yeniden başlatıldığını duyurdu.

Ukrayna, dün de özellikle Rusya'nın başkenti Moskova ve civarına yönelik yoğun İHA saldırıları düzenlemişti. Moskova'da havalimanlarındaki uçuşlar İHA saldırıları nedeniyle durdurulmuş, onlarca uçak rötar yapmıştı.

*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, temsilidir.