Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya, Ukrayna sınırında tampon bölge kuracak | Dış Haberler

        Rusya, Ukrayna sınırında tampon bölge kuracak

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna saldırılarına dikkat çekerek, sınırda tampon bölge kurulacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 21:10 Güncelleme: 22.05.2025 - 21:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya'dan tampon bölge kararı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun sınırdaki sivillere saldırdığını ve Rus ordusunun bu nedenle sınır boyunca tampon bölge kuracağını belirtti.

        Putin, başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle bir araya geldi.

        Ukrayna'nın insansız hava araçları (İHA) kullanarak "terör saldırıları" gerçekleştirdiğini belirten Putin, "Düşman genellikle sivil tesisler, evler, insanlar gibi askeri önemi olmayan hedefleri seçiyor. Mevcut gelişmeler sadece sözlerimi doğruluyor. Ukrayna ordusu İHA'larla ambulanslar ve tarım makineleri de dahil sivil araçlara saldırıyor." dedi.

        Putin, saldırılardan özellikle Bryansk, Kursk ve Belgorod bölgelerinin etkilendiğini söyledi.

        REKLAM

        Rus ordusunun sınırdaki güvenliği sağlamak için çalışmalar yaptığına işaret eden Putin, "Sınır boyunca gereken, güvenli bir tampon bölgenin oluşturulmasına karar verildi. Silahlı kuvvetlerimiz şimdi bu görevi yerine getiriyor." diye konuştu.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir, temsilîdir

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        UNRWA Sözcüsü Fowler Habertürk'e konuştu
        UNRWA Sözcüsü Fowler Habertürk'e konuştu
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        İBB soruşturmasında 13 tutuklama
        İBB soruşturmasında 13 tutuklama
        Zenit'in Gedson Fernandes ısrarı!
        Zenit'in Gedson Fernandes ısrarı!
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        HÜRKUŞ ilk kez 1 tonluk bomba attı
        HÜRKUŞ ilk kez 1 tonluk bomba attı
        Karısını darp ettiği evde ev hapsi!
        Karısını darp ettiği evde ev hapsi!
        Ali Koç, Aziz Yıldırım ile görüştü
        Ali Koç, Aziz Yıldırım ile görüştü
        Elazığ'da korkutan kaza! Vagonlar devrildi!
        Elazığ'da korkutan kaza! Vagonlar devrildi!
        Lise öğrencisi okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı
        Lise öğrencisi okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı
        Alman askerleri Litvanya'ya konuşlandı
        Alman askerleri Litvanya'ya konuşlandı
        22 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        22 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        İntihar iddiasında kayınvalidesi eziyet suçundan tutuklandı!
        İntihar iddiasında kayınvalidesi eziyet suçundan tutuklandı!
        4. kez uzaklaştırma! Tebliğden önce cinayet!
        4. kez uzaklaştırma! Tebliğden önce cinayet!
        Bakan Yumaklı paylaştı! 'Anadolu parsı'ndan yeni görüntü
        Bakan Yumaklı paylaştı! 'Anadolu parsı'ndan yeni görüntü
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Galatasaray'da zorlu operasyon!
        Galatasaray'da zorlu operasyon!
        2B arazi nedir?
        2B arazi nedir?
        Habertürk Anasayfa