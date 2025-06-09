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        Haberler Dünya Rusya: Ukrayna ile temaslar mutlaka sürecek | Dış Haberler

        Rusya: Ukrayna ile temaslar mutlaka sürecek

        Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna ile yeni tur müzakere görüşmelerine ilişkin "Temaslar mutlaka sürecek" ifadelerini kullandı. Rusya'nın Ukrayna ile İstanbul'daki müzakerelerde varılan anlaşmalara uyduğunu vurgulayan Peskov, "Aynısı Ukrayna için geçerli değil. Rusya, İstanbul'da varılan anlaşmaları uygulamaya hazır olmaya devam ediyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 13:36 Güncelleme: 09.06.2025 - 13:36
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        Rusya: Ukrayna ile temaslar mutlaka sürecek
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        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile yeni tur müzakereler için henüz anlayış oluşmadığını belirterek, “Temaslar mutlaka sürecek.” dedi.

        Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerin gündemdeki bazı konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

        Ukrayna ile hafta sonu planlanmasına rağmen gerçekleşmeyen esir takası ve asker cenazelerinin iadesine ilişkin konuşan Peskov, “Uzmanlarımız, takasın yapılacağı yerdeler ve anlaşmaları uygulamaya hazırız. Bekleyelim ve Ukrayna’nın yaklaşımının nasıl gelişeceğini görelim.” şeklinde konuştu.

        Peskov, Rusya’nın Ukrayna ile İstanbul’daki müzakerelerde varılan anlaşmalara uyduğunu vurgulayarak, “Aynısı Ukrayna için geçerli değil. Rusya, İstanbul'da varılan anlaşmaları uygulamaya hazır olmaya devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

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        "Afrika ülkeleriyle etkileşimimizi kapsamlı şekilde geliştirmeyi amaçlıyoruz"

        Rus ordusunun Donbas’ta Donetsk’in batıdaki idari sınırına ulaşarak Dnipropetrovsk bölgesi topraklarına yönelmesini değerlendiren Peskov, bu manevranın “tampon bölge” kurulması kapsamında yapıldığını söyledi.

        Peskov, Ukrayna’nın hazırladığı memoranduma Rusya’nın nasıl yanıt vereceğine ilişkin, “Temaslar mutlaka sürecek. Durumun nasıl geliştiğine bağlı olarak, yapılacak istişarelerin, müzakerelerin devam etmesi, bir sonraki müzakere turu hakkında olması gerekir. Şimdilik bu konuda net bir anlayış yok.” dedi.

        Rusya ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerle alakalı da değerlendirmelerde bulunan Peskov, “Afrika'daki Rus varlığı, giderek artan bir ölçekte gelişiyor. Öncelikle ekonomik ve yatırım işbirliği üzerinden, Afrika ülkeleriyle etkileşimimizi kapsamlı şekilde geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu işbirliği, savunma ve güvenlikle ilgili hassas alanlara kadar uzanıyor.” diye konuştu.

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