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        Haberler Dünya Rusya: Ukrayna ile müzakere tarihinin belirlenmesine dair işlemin tamamlanması lazım | Dış Haberler

        Rusya: Ukrayna ile müzakere tarihinin belirlenmesine dair işlemin tamamlanması lazım

        Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ve Ukrayna arasında üçüncü müzakere tarihinin ne zaman belirleneceği yönündeki soruya, "Bu konuda sorun yok. Sadece tarihin belirlenmesine dair işlemin tamamlanması lazım. Her iki taraf da tarih konusunda teklif bekliyor" yanıtını verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 14:07 Güncelleme: 03.07.2025 - 14:07
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        Rusya'dan Ukrayna ile müzakerelere ilişkin açıklama
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        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile üçüncü tur müzakere tarihinin belirlenmesiyle ilgili işlemin tamamlanması gerektiğini belirterek, "Her iki taraf da tarih konusunda teklif bekliyor." dedi.

        Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konularla ilişkin sorularını yanıtladı.

        Rusya ve Ukrayna arasında üçüncü müzakere tarihinin ne zaman belirleneceği yönündeki soruya Peskov, "Bu konuda sorun yok. Sadece tarihin belirlenmesine dair işlemin tamamlanması lazım. Her iki taraf da tarih konusunda teklif bekliyor." cevabını verdi.

        Rusya ile Ukrayna'nın birbirlerine barış anlaşmasına dair memorandum taslaklarını sunduklarına işaret eden Peskov, memorandum konusunu basın üzerinde tartışmak istemediklerini belirterek, "Basında bunun tartışılmasının, barış sürecine zarar vereceğini düşünüyoruz." dedi.

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        Peskov, ABD'nin daha önce gönderilmesi planlanan bazı askeri mühimmatı Ukrayna'ya göndermeme kararına ilişkin ise şunları kaydetti:

        "Görülen o ki, ihtiyaç duyulan miktarda füze üretimine yetişemiyorlar. İsrail'e çok sayıda sevkiyat yapıldı. Ukrayna'ya da sevkiyatlar yapılıyor. Bu nedenle, bu konuda sorun var. Bunu dikkatle takip ediyoruz. Ukrayna'ya ne kadar az füze sağlanırsa, özel askeri operasyon o kadar hızlı sona erecek."

        Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın kutlanacak ABD'nin Bağımsızlık Günü'nde ABD Başkanı Donald Trump'ı telefonla arayıp kutlayacak mı?" sorusunu, "Bu tarz görüşmeleri öncesinden bildirmiyoruz. Görüşme gerçekleşirse bildiririz." şeklinde yanıtladı.

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