İstanbul'da kritik görüşme: Rusya-Ukrayna heyetleri bir araya gelecek

3 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda taraflar, bugün bir kez daha 'barış müzakereleri' için İstanbul'da bir araya gelecek.

Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki görüşmelerin, bugün saat 13.00'te İstanbul'da yapılması bekleniyor.

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Çırağan Sarayı'nda bir araya gelmesi öngörülüyor.

Rusya-Ukrayna görüşmelerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlık edecek, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da görüşmelere katılması bekleniyor.

MÜZAKERELERİN İLK TURUNDA NELER YAŞANDI? 24 Şubat 2022'de başlayan savaşın hemen ardından, Rusya ile Ukrayna'yı aynı yıl içinde hem Antalya hem de İstanbul'da aynı masada bir araya getiren Türkiye, Mayıs 2025'te de yine İstanbul'da, Rus ve Ukraynalı heyetleri 3 yılın ardından buluşturdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 10 Mayıs akşamı yaptığı 'İstanbul'daki müzakere görüşmeleri yeniden başlatılsın' önerisiyle gözler Türkiye'ye çevrildi. 16 Mayıs günü, Rusya ve Ukrayna tarafları Dolmabahçe'de bir araya geldi. İki taraf, müzakerelerde "1000 kişiye 1000 kişilik" büyük bir esir takasının yapılması, olası ateşkese yönelik görüşlerin ayrıntılı olarak sunulması, ardından da müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. İki ülke, İstanbul'da anlaşmaya varılan esir takasının 25 Mayıs'ta tamamlandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme yönünde İstanbul'da yapılacak barış görüşmelerine katılmak üzere Ukrayna heyetini belirlediğini ve heyete Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un başkanlık yapacağını açıklamıştı.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yeni tur müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul’da gerçekleştirmeyi teklif ettiklerini belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy'nin heyete başkanlık edeceğini ifade etmişti.

RUSYA VE UKRAYNA HEYETİ İSTANBUL'DA

Rus heyeti, bugün gerçekleştirilmesi planlanan Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmeler için dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

Ukrayna heyeti ise bugün sabah saatlerinde İstanbul'a ulaştı. TÜRKİYE'NİN ARABULUCUK ÇALIŞMALARI Türkiye, tarafların barışa ulaşması için diplomatik temaslarını hız kesmeden sürdürürken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu hafta hem Moskova hem de Kiev'i ziyaret etti. Rusya'nın başkenti Moskova'yı 26-27 Mayıs'ta ziyaret eden Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilirken, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve üst düzey Rus yetkililer ile görüşmeler yaptı. Fidan, Lavrov ile görüşmesinde, "Rusya’nın Ukrayna ile doğrudan müzakereler için İstanbul’u tercih etmesi, ülkelerimizin istikrar tesisine dönük ortak anlayışın tezahürüdür." ifadesini kullanırken, Lavrov da "Türkiye'nin yeniden Ukrayna tarafıyla doğrudan müzakere imkanlarını sağlamasına değer veriyoruz." dedi. Bakan Fidan, Rus mevkidaşıyla yaptığı ortak basın toplantısına müteakip görüşmelerin de Türkiye'de yapılması konusundaki talebi Putin'e ilettikleri belirtmişti. TRUMP'TAN PUTİN'E "BİZİ OYALAMA" MESAJI Seçim yarışı sürecinde savaşı bir günde bitirebileceğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın da müzakere çalışmaları sürüyor.

Müzakere sürecine destek veren ABD'li yetkililer, ilk tur görüşmelerin ardından Ruslar ile üst düzey telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Trump ile Putin de 19 Mayıs'ta telefonda görüşürken, Trump, bunun çok iyi geçtiğini aktararak, Rusya ve Ukrayna arasında müzakerelerin hemen başlayacağını duyurdu. Trump, son zamanlarda Rusya'nın Ukrayna ile ateşkese ulaşma konusunda yavaş hareket ettiğini savunarak, bundan memnuniyet duymadığını belirtti. ABD lideri, Rusya'nın Ukrayna'ya hava saldırılarının ardından, 26 Mayıs'taki açıklamasında Putin'in "tamamen çıldırdığını" söyledi. Trump, başka bir açıklamasında ise Putin’in “ateşle oynadığını” ve kendisi olmasa Rusya’nın başına “çoktan çok kötü” şeylerin gelmiş olacağını aktardı. Putin'e "bizi oyalama" uyarısı da yapan Trump, oyalandıkları halde farklı şekilde karşılık vereceklerini, birkaç hafta içinde oyalanıp oyalanmadıklarını söyleyeceğini açıkladı. Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da doğrudan görüşme ve müzakere yapılmasının umulduğu ve toplantının gerçekleşeceğine inanıldığı bildirildi.

ABD'nin bu görüşmelere bir temsilci gönderip göndermeyeceği ise henüz belli değil.