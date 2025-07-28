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        Haberler Dünya Rusya: Türkiye'ye Ukrayna meselesinin çözümüne yönelik girişimlerinden dolayı minnettarız | Dış Haberler

        Rusya: Türkiye'ye Ukrayna meselesinin çözümüne yönelik girişimlerinden dolayı minnettarız

        Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye'ye Ukrayna meselesinin çözümüne yönelik girişimlerinden dolayı minnettar olduklarını dile getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 14:10 Güncelleme: 28.07.2025 - 14:10
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        Rusya: Türkiye'ye minnettarız
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        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'ye Ukrayna meselesinin çözümüne yönelik girişimlerinden dolayı minnettar olduklarını belirterek "Türkiye, her müzakere tarafının hoşuna gidiyor. Türk yönetimine ayrıca, müzakerelerin yürütülmesi için sağladığı koşullardan dolayı minnettarız." dedi.

        Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını yanıtladı.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'de bir araya gelme ihtimalini değerlendiren Peskov, Putin'in eylül başında bu ülkeyi ziyaret edeceğini ancak Putin-Trump görüşmesi için hazırlık yapılmadığını söyledi.

        Peskov, "Eğer ABD Başkanı, aynı tarihlerde Çin'i ziyaret etme kararı alırsa ikili görüşme göz ardı edilemez ancak bu konuda herhangi bir hazırlık henüz yok. Bunun için ilk önce uzmanlar seviyesinde çalışmaların yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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        Dmitriy Peskov, Putin-Trump görüşmesinin Türkiye'de gerçekleşmesi ihtimaline ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda siyasi irade gösterdiğini dile getirerek "Ancak bu konuda somut bir gelişme yok." dedi.

        Rusya ile Ukrayna arasındaki doğrudan müzakerelerin Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlendiğine işaret eden Peskov, "Türkiye, her müzakere tarafının hoşuna gidiyor. Ankara ve Türkiye yönetimine (Ukrayna) meselenin çözümüne yönelik girişimlerinden dolayı minnettarız. Türk yönetimine ayrıca, müzakerelerin yürütülmesi için sağladığı koşullardan dolayı minnettarız." diye konuştu.

        Sözcü Peskov, Ukrayna ile müzakereleri sürdürme konusunda istekli olduklarını vurguladı.

        Rus tarafının, üçüncü tur müzakerelerinde çevrim içi çalışacak üç çalışma grubu oluşturmayı teklif ettiğine dikkati çeken Peskov, bu konuda Ukrayna tarafından yanıt beklediklerini dile getirdi.

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