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        Haberler Dünya Rusya: Putin'in helikopterine saldırı girişimi oldu | Dış Haberler

        Rusya: Putin'in helikopterine saldırı girişimi oldu

        Geçtiğimiz hafta 9 ay sonra Ukrayna güçlerinden geri alınan Kursk bölgesini ziyaret eden Rus lider Putin'in helikopterine saldırı girişiminde bulunulduğu iddia edildi. Rusya Hava Savunma Tümeni Komutanı Yuri Daşkin, Putin'in Kursk bölgesine yaptığı ziyaret sırasında Ukrayna'ya ait insansız hava araçları tarafından hedef alındığı öne sürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 14:11 Güncelleme: 26.05.2025 - 14:21
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        Rusya: Putin'in helikopterine saldırı girişimi oldu
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        Rusya Hava Savunma Tümeni Komutanı Yuri Daşkin, Ukrayna ordusuna ait insansız hava araçlarının, Kursk bölgesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in helikopterini hedef alarak saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.

        Rusya Hava Savunma Tümeni Komutanı Yuri Daşkin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçlarının (İHA), Kursk bölgesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in helikopterini hedef aldığını öne sürdü.

        Daşkin'in verdiği bilgilere göre, saldırı gerçekleştiği sırada Putin'in helikopteri havadaydı ve Ukrayna İHA'larına karşı yoğun bir savunma operasyonu yürütülüyordu. Komutan, Ukrayna güçlerinin saldırıyı şiddetlendirdiğini, Putin’in helikopterinin bölgede uçtuğunu fark ettikten sonra da ona yoğunlaştıklarını bildirdi. Daşkin, “Bu nedenle biz eş zamanlı olarak hem hava savunma mücadelesi yürüttük hem de Devlet Başkanı’nın helikopterinin havadaki güvenliğini sağladık” dedi.

        PUTİN İLK KEZ KURSK BÖLGESİNE GİTMİŞTİ

        Rus lider Putin, 20 Mayıs günü bir kısmı yaklaşık 9 ay Ukrayna ordusunun kontrolünde kaldıktan sonra geçen ay Rusya kontrolüne geçen Kursk bölgesini ilk kez ziyaret etmişti.

        Putin, inşası süren Kursk Nükleer Güç Santrali-2'yi de gezmişti.

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