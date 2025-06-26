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        Haberler Dünya Rusya: Müzakereler için İstanbul ana platform olarak kalıyor | Dış Haberler

        Rusya: Müzakereler için İstanbul ana platform olarak kalıyor

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İstanbul'un Ukrayna ile müzakereler için ana platform olarak kaldığını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 18:26 Güncelleme: 26.06.2025 - 18:26
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        "İstanbul ana platform olarak kalıyor"
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        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da haftalık basın toplantısı düzenledi.

        AA muhabirinin, "Rusya ile Ukrayna arasında üçüncü tur müzakerelerin tarihi konusunda gelişme var mı? İstanbul, müzakereler için ana platform olarak kalıyor mu?" sorusunu yanıtlayan Zaharova, şunları kaydetti:

        "İstanbul, Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan müzakereler için ana platform olarak kalıyor. Türkiye'ye misafirperverliğinden ve desteğinden dolayı minnettarız. Müzakere tarihleri ise heyet başkanları tarafından belirleniyor. Onlardan bu konuda bilgi bekliyoruz."

        İstanbul'da çeşitli uzlaşmalar sağlanmıştı

        Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da müzakereler yapılmıştı.

        Müzakerelerde 6 bin Ukrayna askerinin dondurulmuş cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda uzlaşıya varılmıştı.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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