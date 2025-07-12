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        Haberler Dünya Rusya: Kuzey Kore'nin eylemlerine saygı duyuyoruz | Dış Haberler

        Rusya: Kuzey Kore'nin eylemlerine saygı duyuyoruz

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin askeri yapılanma faaliyetlerine dikkat çekerek "Kuzey Kore'nin eylemlerine saygı duyuyor ve nükleer programını sürdürmesinin nedenlerini anlıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 19:22 Güncelleme: 12.07.2025 - 19:59
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        Rusya: Kuzey Kore'nin eylemlerine saygı duyuyoruz
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        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın Kuzey Kore etrafında askeri yapılanma çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek "Kuzey Kore'nin eylemlerine saygı duyuyor ve nükleer programını sürdürmesinin nedenlerini anlıyoruz." dedi.

        Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Kuzey Kore'nin Wonsan kentine ziyaret gerçekleştirdi.

        Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından kabul edilen Lavrov, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui'un ile iki ülke arasındaki ikinci tur stratejik istişareler toplantısını düzenledi.

        İkili ilişkilerin ele alındığı toplantıda, iki bakan, Kore Yarımadası ve Kuzeydoğu Asya bölgesindeki durumun hakkında görüş alışverişinde bulundu. Her iki taraf da bu bölgelerde gerginliğin artmasına yol açan dış güçlerin eylemlerine birlikte karşı koyacağını vurguladı.

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        Rusya'nın, Kuzey Kore ile sağladığı kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasına bağlılığının teyit edildiği toplantıda, iki ülkenin dışişleri bakanları arasında 2026-2027 yıllarını içeren değişim planı imzalandı.

        "ABD'nin Kuzey Kore etrafında askeri yapılanma çalışmaları sürüyor"

        Bakan Lavrov, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, Kore Yarımadası'ndaki durumu değerlendirdi.

        Lavrov "Bu bölgedeki sorunların çözülmemesi, Kuzeydoğu Asya bölgesindeki durumu ve bu bölgedeki devletler arasında eşit ve karşılıklı fayda sağlayan etkileşim beklentilerini olumsuz etkilemekte." ifadesini kullandı.

        ABD, Güney Kore ve Japonya'nın bölgedeki eylemlerini eleştiren Lavrov, şunları kaydetti:

        "Bu ülkeler, sıklıkla nükleer silah dahil askeri tatbikatlar düzenliyor. Bu, sadece Kore Yarımadası'nda değil, tüm Kuzey Doğu Asya bölgesinde barış ve istikrara katkıda bulunmuyor. ABD, Güney Kore ve Japonya'nın Kuzey Kore etrafında askeri yapılanma çalışmaları sürüyor. İlişkilerin, Kuzey Kore ve Rusya dahil herhangi bir ülkeye karşı kullanılması konusunda uyarıyoruz. Kuzey Kore'nin kullandığı teknoloji, bilim insanlarının yaptığı çalışmaların sonucu. Kuzey Kore'nin eylemlerine saygı duyuyor ve nükleer programını sürdürmesinin nedenlerini anlıyoruz."

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        Lavrov, Asya Pasifik bölgesindeki ülkeler için uluslararası hukuk ilkelerine dayalı eşit ve bölünmez güvenliğin sağlanmasına yönelik güvenilir mekanizmalar oluşturulmasının önemini vurgulayarak "Bölge dışı güçlerin dar formattaki ittifakları kurma ve NATO'nun altyapısını burada güçlendirme yönündeki girişimler tehlikeli ve zararlı." şeklinde konuştu.

        Kuzey Kore'nin Avrasya bölgesinde eşit ve bölünmez güvenlik mimarisinin oluşturulması fikrini desteklediklerini dile getiren Lavrov, bu mimarinin önemli unsurlarından birinin Rusya ile Kuzey Kore arasında 2024'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması olduğunun altını çizdi.

        Ukrayna krizine de değinen Lavrov, "Koreli dostlarımız, (Ukrayna'da) özel askeri operasyona ve Rus yönetimi, Rus ordusu ve Rus halkının bu konudaki eylemlerine destek veriyor." dedi.

        Lavrov, Kuzey Koreli askerlerin, Rus toprağı Kursk bölgesinin Ukraynalı askerlerden arındırılması sürecinde yer aldığını ve bundan dolayı Kuzey Kore yönetimine minnettar olduklarını belirtti.

        Bakan Lavrov, Rusya ve Kuzey Kore liderlerinin sürekli temas halinde olduklarını söyledi.

        *Fotoğraf: İHA tarafından servis edilmiştir

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