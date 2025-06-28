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        Haberler Dünya Rusya ile Mali nükleer enerji konusunda anlaştı | Dış Haberler

        Rusya ile Mali nükleer enerji konusunda anlaştı

        Rusya ile Mali, nükleer enerjinin barışçıl kullanımında anlaşırken, anlaşmanın Mali'de nükleer teknolojilerin daha da gelişmesini sağlaması bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 19:24 Güncelleme: 28.06.2025 - 19:24
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        Rusya ile Mali nükleer enerjide anlaştı
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        Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, işbirliğiyle Mali'de nükleer teknolojilerin daha da geliştirilmesi amaçlanıyor.

        Mali Geçiş Dönemi Başkanı Assimi Goita'nın Moskova'yı resmi ziyareti sırasında, Rusya ve Mali hükümetleri arasında nükleer enerjinin barışçıl kullanımına yönelik işbirliği anlaşması imzalandı.

        Anlaşmaya, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile Mali Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Boubacar Diane imza attı.

        Anlaşma, Mali'nin nükleer altyapısının uluslararası standartlara uygun olarak kurulması ve geliştirilmesinin desteklenmesi, nükleer ve radyasyon güvenliğinin düzenlenmesi, endüstri, tıp ve tarımda radyoizotopların üretimi ve uygulanması, radyasyon teknolojileri ve nükleer tıpta işbirliğinin yanı sıra nükleer sektördeki uzmanların eğitimi, öğretimi ve mesleki gelişimini kapsıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Likhachev, anlaşmanın Rusya ve Mali arasındaki stratejik ortaklıkta önemli bir dönüm noktasını temsil ettiğini belirterek, "Mali'nin enerji ve bilimsel alanlarındaki sürdürülebilir büyümesini desteklemek için uzmanlığımızı ve teknolojilerimizi sunmaktan gurur duyuyoruz. Barışçıl nükleer enerji alanındaki ortak çabalarımız her iki ülke için de geniş kapsamlı fırsatlar yaratıyor, dostluğu ve karşılıklı güveni güçlendirmeye yardımcı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

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