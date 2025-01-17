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        Haberler Dünya Rusya ile İran arasında Stratejik İş Birliği Anlaşması | Dış Haberler

        Rusya ile İran arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalandı

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Rusya'nın başkenti Moskova'ya düzenlediği ziyaret sırasında, Rusya ile İran arasında Kapsamlı Stratejik Ortalık Anlaşması imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 19:07 Güncelleme: 17.01.2025 - 19:07
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        Rusya ile İran arasında Stratejik İş Birliği Anlaşması
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, iki ülke arasında stratejik ortaklık kuran anlaşmaya imza attı.

        Putin ile Pezeşkiyan, Rusya'nın başkenti Moskova'da Kremlin Sarayı'nda yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

        Toplantının başında iki lider "Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması" imzaladı.

        Putin, imzaların ardından yaptığı konuşmada, Rusya ile İran arasında karşılıklı fayda sağlayan büyük bağların bulunduğunu söyledi.

        İmzalanan anlaşmayla, bu ilişkileri yeni seviyelere çıkardıklarına işaret eden Putin, "Bugünkü anlaşma, uzun vadede ikili işbirliğini derinleştirmek için iddialı hedefler belirliyor. Bu, gerçekten çığır açan bir anlaşma ve Rusya ile İran'ın istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınması için gerekli koşulları yaratmayı amaçlıyor." dedi.

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        Rusya ve İran'ın ticaret, finans ve yatırım alanlarında önemli ortaklar olduğunun altını çizen Putin, iki ülke arasında artan ticaretin neredeyse tümüyle yerli para birimleriyle yapıldığını söyledi.

        Putin, iki ülkenin ulusal ödeme sistemlerini eşleştirmek için de çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

        İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasında serbest ticaret anlaşmasının da yakın zamanda tümüyle devreye girmesini beklediklerini anlatan Putin, "Kuzey-Güney koridorunun gelişimi de yeni fırsatlar yaratıyor. Koridorun parçası olarak bir demir yolu hattı bölümünün inşası ile ilgili konuları tartışmaya devam ediyoruz. Bu projenin uygulanması, Rusya ve Belarus'tan İran limanlarına bağlanan lojistik yolunun kurulmasına yardımcı olacaktır." diye konuştu.

        Putin, Rus gazının İran'a sevkiyatına ilişkin de görüşmeler yaptıklarına işaret ederek "Başlangıçta yaklaşık 2 milyar metreküplük ufak hacimlerle başlayıp ardından 55 milyar metreküpe kadar çıkabilir. Ayrıca petrolde de işbirliği mümkün görünüyor." dedi.

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        Orta Doğu'daki gelişmeler

        Suriye'deki son gelişmeleri de Pezeşkiyan ile ele aldıklarını aktaran Putin, durumun Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde kapsamlı şekilde çözülmesinden yana olduklarını belirtti.

        Putin, "Suriye halkına, durumun normalleşmesi, insani yardımın acilen sağlanması ve çatışmalar sonrası kapsamlı çözüm sürecinin başlatılması ile ilgili konularda gerekli desteği sağlamaya hazırız. Bununla birlikte Suriyelilerin, ülkesinin geleceğini diyalog aracılığıyla belirlemesi gerektiğini düşünüyoruz. Suriye halkının, geçiş dönemiyle bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm zorlukları başarıyla aşmasını içten diliyoruz." dedi.

        İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde sağlanan anlaşmayı değerlendiren Putin, anlaşma gereği Gazze'ye insani yardım hacminin arttırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

        Putin, "Tüm bunların, Gazze'deki insani durumun iyileşmesine ve uzun vadeli istikrara kavuşmasına katkı sağlayacağını umuyoruz. Bununla birlikte İsrail-Filistin meselesine kabul görmüş uluslararası temelde kapsamlı çözüm bulunmasına yönelik girişimlerin zayıflatılmaması önemli. Bu, İsrail ile barış ve güvenlik içinde var olacak Filistin Devletinin kurulmasını öngörüyor." ifadelerini kullandı.

        İran ile Güney Kafkasya bölgesindeki etkileşimi değerlendiren Putin, bölgede barış ve istikrarın korunmasının her iki ülke için faydalı olduğunu belirtti.

        Uluslararası hukukun üstünlüğünün önemini vurgulayan Putin, uluslararası ilişkilerin Birleşmiş Milletler prensipleri temelinde inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

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