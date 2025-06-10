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        Haberler Dünya Rusya'dan Ukrayna'ya geniş çaplı hava saldırısı: 315 drone kullanıldı | Dış Haberler

        Rusya'dan Ukrayna'ya geniş çaplı hava saldırısı: 315 drone kullanıldı

        Ukrayna, Rusya'nın Kiev'e savaşın başlangıcından bu yana en geniş çaplı hava saldırılarından birini düzenlediğini duyurdu. Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun 315 drone ile saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 09:53 Güncelleme: 10.06.2025 - 09:53
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        Rusya'dan Ukrayna'ya geniş çaplı hava saldırısı
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Rusya'nın gece boyunca Kiev'e yönelik en büyük hava saldırılarından birini gerçekleştirdiğini ve ülkenin diğer bölgelerini de vuran saldırılarda 315 insansız hava aracı ve yedi füze kullandığını söyledi.

        Zelenskiy sosyal medya hesabından, "Rus füze ve Şahed saldırıları ABD'nin ve dünyanın dört bir yanındaki diğer ülkelerin Rusya'yı barışa zorlama çabalarını boşa çıkarıyor" dedi.

        Rusya Savunma Bakanlığı dün, Rus hava üslerine yapılan saldırıya yanıt olarak Ukrayna'nın Rivne bölgesinde taktik uçaklarının konuşlandığı askeri hava üssünü yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla vurduklarını duyurmuştu.

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