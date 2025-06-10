Rusya'dan Ukrayna'ya geniş çaplı hava saldırısı: 315 drone kullanıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Rusya'nın gece boyunca Kiev'e yönelik en büyük hava saldırılarından birini gerçekleştirdiğini ve ülkenin diğer bölgelerini de vuran saldırılarda 315 insansız hava aracı ve yedi füze kullandığını söyledi.

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Zelenskiy sosyal medya hesabından, "Rus füze ve Şahed saldırıları ABD'nin ve dünyanın dört bir yanındaki diğer ülkelerin Rusya'yı barışa zorlama çabalarını boşa çıkarıyor" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı dün, Rus hava üslerine yapılan saldırıya yanıt olarak Ukrayna'nın Rivne bölgesinde taktik uçaklarının konuşlandığı askeri hava üssünü yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla vurduklarını duyurmuştu.