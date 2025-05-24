Rusya'dan Ukrayna'ya büyük çaplı drone ve balistik füze saldırısı

Ukrayna ordusu, başkent Kiev'e bugüne kadar yapılan en büyük birleşik drone ve balistik füze saldırılarından birinin Rusya tarafından gece yarısı gerçekleştirildiğini ve en az 14 kişinin yaralandığını söyledi.

Rusya'nın gece 250 uzun menzilli drone gönderdiğini belirten Ukrayna Hava Kuvvetleri, 14 balistik füzenin ateşlendiğini bildirdi.

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