Rusya'da patlatılan otoyol köprüsünün yolcu treninin üzerine çökmesi sonucu 7 kişi öldü

Putin'e olayla ilgili bilgi verildi

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Bryansk ve Kursk bölgelerindeki olaylarla ilgili Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Acil Durumlar Bakanlığı tarafından bilgilendirildiği belirtildi.

Putin'in Bryansk Bölge Valisi Bogomaz ve Rus Demir Yolları Başkanı Oleg Belozerov ile telefon görüşmesi yaptığı ve alınan önlemlerle ilgili bilgi aldığı aktarılan açıklamada, "Rusya Sağlık Bakanı (Mihail Muraşko) da Putin'e Bryansk bölgesindeki demir yolunda yaralananlara sağlanan tıbbi destek hakkında bilgi verdi." ifadeleri kullanıldı.