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        Haberler Magazin Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber: 28 yıl sonra hâlâ el eleyiz - Magazin haberleri

        Işıl Reçber: 28 yıl sonra hâlâ el eleyiz

        Türk futbolunun efsane kalecilerinden Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, evliliklerinin 28'inci yılını kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 12:48 Güncelleme: 13.06.2025 - 12:48
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        "28 yıl sonra hâlâ el eleyiz"
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        Geçmişte Fenerbahçe, Barcelona ve Beşiktaş gibi takımlarında kalecisi koruyan Rüştü Reçber, 1997'de Işıl Reçber ile evlenmişti. Çiftin, Tuana ve Mehmet Burak adlarında iki çocuğu dünyaya gelmişti.

        Işıl Reçber, evliliklerinin 28'inci yılını kutladı.

        Işıl Reçber, paylaştığı fotoğraflara; "Bir ruh, iki kalp… Bu sadece bir aşk hikâyesi değil, ömrümüzün hikâyesi… Daha çocuktuk… 28 yıl sonra hâlâ el eleyiz" notunu düştü.

        Rüştü Reçber, 2003'te dünyanın en iyi 3'üncü kalecisi seçilmişti. Ayrıca futbol efsanesi Pelé tarafından, yaşayan en iyi 100 futbolcudan biri olarak seçilerek FIFA 100 listesinde yer almıştı.

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        #ışıl reçber
        #rüştü reçber

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