Rus turist: Türkiye’ye ve Türklere bayılıyorum
Türkiye'yi bisikletle gezen Rus turist, Ordu'nun Altınordu ilçesinde gördüğü tabelayla mutluluğunu sosyal medyada paylaştı.
Giriş: 12.01.2025 - 21:01 Güncelleme: 12.01.2025 - 21:01
Öceli Tüneli'nin girişinde yer alan 'Dikkat! Tünelde bisikletli var. Sol şeritten gidiniz' yazılı tabelayı gören turist, bu ince düşünce karşısında duygularını videoya çekerek dile getirdi.
Turist, paylaşımında, "Türkiye'ye ve Türklere bayılıyorum. Çünkü bakın buraya ne yazdılar" ifadelerini kullandı.
Video sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
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