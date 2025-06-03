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        Haberler Kültür-Sanat Rus Hamlet, Opera ve Bale Festivali'nde sahnelendi

        Rus Hamlet, Opera ve Bale Festivali'nde sahnelendi

        16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde Rus Hamlet bale eseri sahnelendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 10:05 Güncelleme: 03.06.2025 - 10:36
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        Rus Hamlet, Opera ve Bale Festivali'nde sahnelendi
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün düzenlediği 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde "Rus Hamlet" bale eseri sahnelendi.

        St. Petersburg Eifman Balesi'nin dünya çapında büyük yankı uyandıran eseri, AKM Türk Telekom Opera Sahnesi'nde izleyicilerle buluştu.

        Ünlü Rus koreograf Boris Eifman, bir hükümdarın içsel çatışmalarını, çevresindeki entrikaları ve kaçınılmaz yıkımını anlattığı eserinde, kendine özgü psikolojik derinlik taşıyan koreografisiyle çarpıcı bir şekilde sahneye taşıdı.

        Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, etkinlik öncesi sahnede yaptığı konuşmada, festivalde seyirciyi zamanın ötesinden gelen bir hikayeye, insan ruhunun en kırılgan derinliklerine doğru bir yolculuğa davet ettiklerini belirterek, "Dünya sahnelerinde yankı uyandıran St.Petersburgh Boris Eifman Devlet Akademik Bale Tiyatrosu, güçlü koreografisiyle bizleri Rus Hamlet'in sorgulayan ve sorgulatan gölgesinde buluşturuyor" dedi.

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        Festivale 20 binin üzerinde seyircinin katıldığını dile getiren Sağtürk, şöyle devam etti:

        "24 Haziran 1999’da St. Petersburg’da ilk kez sahnelenen ve bu akşam Türk sanatseverlerle ilk kez buluşacak olan Rus Hamlet, Boris Eifman'ın koreografik dehasıyla, Beethoven ve Mahler'in dahiyane ezgileri eşliğinde yaşam bulan içsel bir fırtınanın ta kendisidir. Rus Prens Pavel'in hikayesi ile Hamlet'in kesişen karanlık dünyası aynı aynanın içinden geçiyor bu eserde. İkisinin de kaderi, bir cinayetin ardından sarsılan çocukluklarda, sevgiyle değil şüpheyle örülen saray duvarları arasında yazıldı. Pavel, bir ülkeyi değiştirme hayali kurarken, kendi iç sesini duyabilmek için dünya ile arasına ince bir mesafe koymak zorunda kalıyor. Biz de onu tam da o eşikte yakalayacağız. Benliği hala inançla doluyken, derinlerde bir şeylerin paramparça olduğunu hissettiği o anlarda onunla beraber olacağız. Bu akşam sahnede bir dramdan öte, bir ruhun kendi varoluşuna sorduğu o kadim soruya tanıklık edeceğiz, 'Olmak mı, olmamak mı?' Kim bilir, belki yanıt da Eifman'ın dans adımlarının içinde gizlidir."

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        Eserde "İmparatoriçe" rolünde "Maria Abashova", "Veliaht" rolünde Vladimir Afonichkin, "İmparatoriçenin Gözdesi" rolünde Artyom Lepkov, "Veliahtın Eşi" rolünde "Lyubov Andreyeva", "Veliahtın babası" ile "Hayalet" rolünde Igor Subbotin sahnedeydi.

        Eifman, William Shakespeare'in Hamlet karakteri ile Rus Çarı I. Pavel arasındaki dramatik benzerliklerden yola çıkarak, tarih ve kurmacayı eserde harmanlıyor.

        Bugüne kadar ABD, Fransa, Almanya, Avusturya, İtalya, Çin, Güney Kore ve Arjantin'in de aralarında olduğu birçok ülkede sahnelenen eser bu akşam festivalin kapanışında yeniden sergilenecek.

        Eserin dekor ve kostüm tasarımına Vyacheslav Okunev, ışık tasarımına Alexander Sivaev ve Boris Eifman imza attı.

        Koreografisiyle büyük beğeni toplayan eser, uzun süre ayakta alkışlandı.

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        #Rus Hamlet
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