Rus Hamlet AKM sahnesinde

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, 2 ve 3 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu’nda sahnelenecek “Rus Hamlet” balesi ile sona erecek.

Dünyaca ünlü Rus koreograf Boris Eifman’ın imzasını taşıyan St. Petersburg Eifman Balesi Rus Hamlet temsili ile İstanbul seyircisiyle buluşacak.

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William Shakespeare’in efsanevi karakteri Hamlet ile I. Pavel arasındaki çarpıcı benzerlikten hareketle kurgulanan, Rus tarihinin en tartışmalı figürlerinden biri olan Prens I. Pavel’in yaşamından ilhamla oluşturulan Rus Hamlet, Ludwig Van Beethoven ve Gustav Mahler’in müzikleri eşliğinde sahneye taşınıyor.

Bugüne kadar ABD, Fransa, İtalya, Almanya, Avusturya, Çin, Güney Kore ve Arjantin gibi pek çok ülkede büyük başarılarla sahnelenen Rus Hamlet, uluslararası sanat çevrelerinde geniş yankı uyandırıyor.

Rus Hamlet-St. Petersburg Eifman Balesi-16.Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali; 2 Haziran saat 20.00 ve 3 Haziran saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda.