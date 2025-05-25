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        Haberler Spor Futbol Rubin Stadı’nda Gökdeniz Karadeniz’e özel tribün! - Futbol Haberleri

        Rubin Stadı’nda Gökdeniz Karadeniz’e özel tribün!

        Rusya'nın Kazan kentinde, Tataristan'ın simgelerinden biri haline gelen Gökdeniz Karadeniz'in ismi, Rubin Kazan'ın maçlarını oynadığı Ak Bars Arena'da ölümsüzleştirildi. Rubin'in Orenburg ile oynadığı 30. hafta karşılaşması öncesinde, stadın Güney tribünündeki bir bölüm resmen Gökdeniz Karadeniz'in adıyla anılmaya başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 13:07 Güncelleme: 25.05.2025 - 13:07
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        Gökdeniz Karadeniz'e Rusya'dan büyük onur!
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        2008 yılında Türkiye’den ayrılarak Rubin Kazan formasını giymeye başlayan Gökdeniz Karadeniz, 10 yıl boyunca hem kulübe hem de şehir halkına unutulmaz başarılar yaşattı. Rubin forması altında iki kez Rusya Premier Ligi şampiyonluğu (2008, 2009), bir kez Rusya Kupası (2012) ve iki kez Rusya Süper Kupası (2010, 2012) kazanan Karadeniz, sahadaki liderliği, disiplini ve karakteriyle Rus futbolseverlerin de gönlünde taht kurdu.

        Tören sırasında duygusal anlar yaşayan Gökdeniz Karadeniz, “Beni bu onura layık gören herkese teşekkür ederim. Gurur duyuyorum. İnşallah Rubin daha da büyük başarılara imza atar. Bu başarılar sadece bir kişiye değil, takım olarak hepimize ait” sözleriyle hem kulübüne hem de taraftarlara minnettarlığını dile getirdi.

        Gökdeniz, Rusya’da yalnızca bir futbolcu olarak değil, aynı zamanda Türkiye ile Tataristan arasında bir kültür elçisi olarak da görüldü. Tatar halkı ile kurduğu sıcak ilişki, Türkçe konuşan topluluklarla kurduğu bağ, şehirde yaptırdığı camii ve örnek sporcu duruşu onu Rusya’da yaşayan Türkler için bir gurur kaynağına dönüştürdü. Rubin Kazan’ın maçlarını oynadığı Ak Bars Arena’da daha önce de teknik direktör Kurban Berdyev ve efsane oyuncu Viktor Kolotov’un isimleri Güney tribündeki özel bölümlere verilmişti. Böylece Gökdeniz Karadeniz, Rubin tarihinin en büyük figürleri arasında resmen yerini almış oldu.

        Rus futbol tarihinde kendi adını bir tribüne yazdıran sayılı yabancı futbolculardan biri olan Gökdeniz Karadeniz, hem Türk futbolunun yurt dışındaki başarılı temsilcilerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı hem de Türkiye-Rusya futbol dostluğuna unutulmaz bir katkı sundu.

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