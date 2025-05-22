Ruben Amorim: Tazminat bile istemeden giderim

UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham'a 1-0 yenilen Manchester United'ın teknik direktörü Ruben Amorim, "Eğer kulüp ve taraftarlar doğru adam olmadığımı düşünüyorsa tazminat bile istemeden ertesi gün hemen giderim. Ancak vazgeçmeyeceğim." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Amorim, bugün kaybettiklerini ve bunun üzerinde durup yüzleşmeleri gerektiğini belirterek, "Gelecekle ilgili konuşmak istemiyorum." diye konuştu.

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Amorim, şunları söyledi:

"Futbolda gol atamamak çok çok zor. Ancak oyuncularımız her şeyi değerlendirdi. Geleceği değerlendirmek için zamanımız olacak. Biz fırsatlar bulduk. Gol atmak gerekiyordu, atamadık. Kalecimiz de iyi bir oyun çıkardı. Benim görevim oyunumuzu ve oyuncularımızı geliştirmek ama bugün bu problemlerle ilgilenmemiz ve değerlendirmemiz lazım. Bunu değerlendireceğimiz zaman olacak. Eğer kulüp ve taraftarlar doğru adam olmadığımı düşünüyorsa tazminat bile istemeden ertesi gün hemen giderim. Ancak vazgeçmeyeceğim. İşime güveniyorum. Pes etmeyeceğim."