Ruanda telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Ruanda'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

İster Ruanda’daki birini arayın, ister oradan biri tarafından aranmış olun, her durumda Ruanda telefon kodu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor olabilir. Örneğin Ruanda telefon kodunu bilmeyen birinin bu ülkede bulunan birini araması mümkün değildir. Ayrıca ülkenin plaka kodu ve internet uzantısı da diğerlerinden farklıdır. İşte Ruanda ile ilgili merak ettiklerinizin cevabı…

RUANDA TELEFON KODU

REKLAM advertisement1

Ruanda’ya ait uluslararası telefon kodu +250 olarak bilinir. +250, başka ülkeden Ruanda’da bulunan birini ararken işinize yarayacaktır. Bu sınırlarda bulunan birini ararken +250 kodundan destek alabilirsiniz. Arama yapmayı planladığınız numarasının başına +250 koymayı unutmayın. Bu şekilde Ruanda sınırlarındaki kişilerle sorunsuz şekilde iletişim kurabilirsiniz. Bir numara örnek vermek gerekirse; +250 788 123 456. Ancak ülke içinde arama yapılacaksa +250 kodunun kullanılmasına gerek yoktur.

RUANDA PARA BİRİMİ

Ruanda para birimi resmi olarak Ruanda Frangı’dır. Yerel alışverişlerde ve resmi uygulamalarda kullanılan bu para biriminin kodu RWF’dir. 1 Ruanda Frangı, 100 santime bölünerek kullanılır. Ruanda ülkesi içinde sık kullanılan madeni ve kâğıt paralar ise birbirinden farklıdır.

Para Birimi Kodu: RWF

Kısaltma: RF

Madeni Paralar: 1, 5, 10, 20, 50 frang

Banknotlar: 100, 500, 1.000, 2.000, 5.000 frang RUANDA PLAKA KODU Ruanda plaka kodu da en az telefon kodu kadar merak edilen konular arasındadır. Ruanda ülkesinin uluslararası alanda geçerli olan taşıt plaka kodu “RWA” şeklindedir. Araçların hangi ülkeye ait olduğunu belirlemek için kullanılan plaka kodları Ruanda için de vardır. Trafikte Ruanda’dan gelen bir aracı tespit etmek için plaka bölümünde RWA harflerine bakabilirsiniz. Bilhassa sınır geçişlerinde bu kod son derece önemlidir. Yurtdışı seyahatlerinde de RWA taşıt kodunun önemi büyüktür. RUANDA HANGİ ALAN ADI UZANTISI? Bu soruların yanı sıra kullanıcılar, “Ruanda hangi alan adı uzantısı?” sorusunun da cevabını araştırır. Söz konusu ülkeye ait olan internet uzantısı kayıtlara “.rw” olarak geçmiştir. Bir web sitesinin sonunda “.rw” uzantısını görüyorsanız o web sitesinin Ruanda merkezli olduğu anlaşılabilir. Coğrafi kimlik açısından ve dijital yerellik bakımından önemli bir bilgidir. Ruanda alan adı uzantısı, ülkedeki kişilerin bireysel sitesinden kurumsal kullanıcılara kadar geniş bir alanda kullanım oranına sahiptir.

RUANDA HAKKINDA BİLGİLER Resmi adı Ruanda Cumhuriyeti olan ülke, Afrika kıtasında en yoğun nüfuslu ülkeler arasındadır. Ancak bu kıtada en küçük yüzölçümüne sahip olan ülke olarak bilinir. Başkenti Kigali olan Ruanda, 1994’te yaşanan trajik soykırımla anılır. Başkenti Kigali’dir. Ülkenin yönetim merkezi ve ekonomik faaliyetleri başkentte gerçekleşir. Günümüzde Ruanda, yükselen ekonomisi ve düzgün yönetimiyle bilinir. Ruanda ülkesinde kullanılan resmi diller; İngilizce, Fransızca ve İngilizce’dir. Ayrıca son dönemlerde Svahilli dili de resmi ve yaygın olarak konuşulmaya başlanmıştır. Ülkenin ekonomisi yoğun olarak tarım ağırlıklıdır. Ek olarak son dönemlerde teknoloji yatırımıyla da öne çıkmaya başlamıştır.

ÖNERİLEN VİDEO