Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0 - Giresunspor: 1

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Şahan Yılmaz, Mert Bulut

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim Dursun, Fırat Arıkan (Dk. 46 Gökay Güney),Pote, İshak Çakmak, Landel (Dk.76 Selçuk Alibaz),Onur Akbay, Rayos Serna (Dk.63 Erkan Taşkıran),Del Valle (Dk.76 Berat Satılmış),Orhan Ovacıklı, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 55 Traure)

Giresunspor: Tolgahan Acar, Dıarra,Hüsamettin Tut, Mehmet Taş, Eren Tozlu (Dk. 65 Erol Can Akdağ),Nalepa (Dk.85 Kerem Kalafat),İbrahima Balde, Sadri Karaduman, Da Luz Junior (Dk. 80 Uzodimma),Hayrullah Bilazer, Caner Hüseyin Bağ

Gol: Dk. 15 İbrahima Balde (Giresunspor)

Sarı Kartlar: Dk.23 Mehmet Taş, Dk. 69 Nalepa (Giresunspor),Dk.28 Landel, Dk. 45+ Gökhan Değirmenci, Dk.55 Onur Akbay, Dk. 61 Gökay Güney, Dk 64 Orhan Ovacıklı, Dk. 69 Traure (RH Bandırmaspor)