Beşiktaş, her konuda anlaşmaya vardığı sağ bek Rosier'in kulübü Sporting'le de anlaşmaya vardı.

Edinilen bilgilere göre siyah-beyazlılar, Portekiz ekibine 4.5 milyon Euro bonservis ödeyecek ve 24 yaşındaki futbolu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Rosier, siyah-beyazlı takımla çıktığı 37 maçta 3 gol attı, 7 asist yaptı.